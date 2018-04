Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Meldungen aus Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena - Ein falscher Polizist war am Dienstagabend aktiv. Der Mann rief bei einer 88-jährigen Frau in Jena-Nord an und stellte sich als "Kommissar Heyder" vor. Er erklärte der Rentnerin, dass in ihrer Nähe eingebrochen wurde und am Tatort ein Zettel mit ihrer Anschrift gefunden wurde. Die Seniorin erkannte den Trick und beendete geistesgegenwärtig das Gespräch, ohne dem Anrufer persönliche Informationen preisgegeben zu haben. Anschließend informierte sie die Polizei über das Telefonat. Der Anrufer sprach akzentfreies Deutsch.

Aufgefahren ist am Dienstagnachmittag ein VW Golf auf einen Opel. Beide Autos befuhren hintereinander die Naumburger Straße in Zwätzen stadteinwärts. Auf Höhe des Fußgängerüberweges an der Straßenbahnendhaltestelle überquerte eine Frau die Straße. Der Opel-Fahrer bremste ab. Das bemerkte der VW-Fahrer zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 5.000 Euro, Personen kamen nicht zu Schaden.

8.000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall am Dienstagmittag in Jena-Lobeda. Ein Opel-Fahrer bog von der Emil-Wölk-Straße nach rechts auf die Stadtrodaer Straße ab. Dabei übersah der 81-Jährige einen Suzuki, der stadtauswärts unterwegs war und fuhr in dessen Seite hinein. Dabei wurden die komplette rechte Seite des Suzuki sowie die Front des Opel beschädigt. Verletzt wurde niemand.

