Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Meldungen aus Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena - Auf frischer Tat wurde gegen 2.00 Uhr am Dienstagmorgen ein Fahrraddieb in der Jenaer Innenstadt festgestellt. Einem Zeugen war der 38-jährige Mann aufgefallen, wie er am Fahrradständer am Pardiesbahnhof an mehreren Fahrrädern herum hantierte. Dem Zeugen kam das verdächtig vor und er informierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, stellten sie fest, dass der Mann bereits mehrere Teile von verschiedenen Fahrrädern abgeschraubt und eingesteckt hatte. Auch konnte er nicht nachweisen, dass das Fahrrad, das er bei sich führte, sein rechtmäßiges Eigentum ist.

Der Mann muss sich wegen Diebstahls verantworten, die Fahrradteile und das mitgeführte Fahrrad wurden sichergestellt.

Ein Opel-Fahrer befuhr am Montagabend um 18.30 Uhr die Schrödingerstraße, als ihm ein anderes Auto entgegen kam. Da die Straße an der Stelle zu eng war, um aneinander vorbei fahren zu können, fuhr der Opel-Fahrer rückwärts. Dabei geriet er zu weit nach rechts und stieß seitlich gegen einen geparkten Toyota. Dabei entstand 5.000 Euro Blechschaden.

6.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Jena-Nord. Ein Daimler-Fahrer befuhr die Naumburger Straße stadtauswärts und wollte an der Kreuzung nach links auf die Naumburger Straße auffahren. Dabei übersah er einen Lkw, der gerade aus der Straße Am Egelsee nach links auf die Naumburger Straße stadteinwärts abgebogen war. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, verletzt wurde dabei niemand.

OTS: Landespolizeiinspektion Jena newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126722 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126722.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Pressestelle Telefon: 03641 811503 E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx