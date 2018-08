Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Meldungen aus Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena - Am vergangenen Donnerstag, 16.08.2018, entwendeten Unbekannte in der Zeit von 8.00 bis 12.30 Uhr in der Paradiesstraße , Höhe Stoyschule, ein abgestelltes Moped Simson S51 im Wert von etwa 1.200 Euro. Das Moped ist gelb und hat das Versicherungskennzeichen 123WMF. Die Jenaer Polizei ermittelt zum Diebstahl und bittet Zeugen unter Tel. 03641-811123 um Mithilfe. Wer hat den Diebstahl am Donnerstagvormittag beobachtet bzw. wem wurde das gelbe Simson S51 zum Kauf angeboten? Möglicherweise wurde es mit einem Auto abtransportiert. Wer kann Hinweise zum Fahrzeug geben?

Einen regelrechten Beutezug absolvierte ein junger Mann am Montag in zwei Einkaufspassagen im Jenaer Stadtzentrum. Der 18-Jährige hatte in einem Geschäft in der "Goethegalerie" verschiedene Bekleidungsgegenstände im Wert von 116 Euro an sich genommen und in seinen Rucksack gesteckt. Als er, ohne die Sachen zu bezahlen, an der Kasse vorbei den Laden verlassen wollte, schrillte die Alarmanlage. Er wurde daraufhin vom Personal angesprochen. Dagegen setzte er sich mit Schubsen und Stoßen zur Wehr. Deshalb wurde der Sicherheitsdienst informiert. Da er sich auch weiterhin stark gegen ein Festhalten wehrte, wurde die Polizei hinzu gerufen. Die Beamten ließen sich den Rucksack des Mannes zeigen und fanden neben dem Diebesgut aus diesem Geschäft noch weitere Bekleidungsgegenstände, die aus verschiedenen Läden in der "Goethegalerie" und "Neuen Mitte" entwendet wurden. Das Beutegut hatte einen Gesamtwert von 334 Euro. Gegen den jungen Mann aus Marokko wurden mehrere Diebstahlsanzeigen geschrieben.

Gleich zwei Kellereinbrüche in der Binswanger Straße wurden am Montag bei der Jenaer Polizei angezeigt. In der Zeit vom 14. bis 16. August entfernten Unbekannte das Schloss einer Kellerbox in der Binswanger Straße 20 und entwendeten Werkzeug im Wert von etwa 1.200 Euro. Auch bei einem anderen Keller, dieser befindet sich in der Binswanger Straße 16, wurde das Türschloss gewaltsam entfernt und anschließend Angelzubehör im Wert von etwa 2.000 Euro gestohlen. Der Zeitraum des Diebstahls wird vom 27. Juli bis 20. August 2018 angegeben. Die Polizei bittet unter der 03641-811123 um Zeugenhinweise.

OTS: Landespolizeiinspektion Jena newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126722 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126722.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Pressestelle Telefon: 03641 811503 E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx