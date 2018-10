Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Meldungen aus Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena - Leicht verletzt wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall am frühen Montagmorgen im Stadtzentrum. Ein Ford-Fahrer befuhr die Carl-Zeiss-Straße aus der Krautgasse kommend in Richtung Carl-Zeiss-Platz. Er bremste eigenen Angaben zufolge ab und schaute an der Einmündung nach links und rechts, bevor er auf den Carl- Zeiss-Platz einfuhr. Dabei übersah er offensichtlich die vorfahrtberechtigte Fahrradfahrerin, die auf dem Carl-Zeiss-Platz in Richtung Jahnstraße unterwegs war, und stieß mit dieser zusammen. Die 53-Jährige stürzte und verletzte sich leicht am rechten Arm und Schulter. Sie wurde zur ärztlichen Versorgung ins Klinikum Jena gebracht. Es entstand etwa 300 Euro Sachschaden.

Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Sonntagmittag in der Jenaer Innenstadt. Eine VW-Fahrerin befuhr einen Parkplatz in der Grietgasse auf Höhe des Busbahnhofes und will über einen abgesenkten Bordstein nach rechts in die Grietgasse abbiegen. Dabei rutschte sie eigenen Angaben zufolge vom Bremspedal ab. Das Auto rollt in die Grietgasse ein und stieß mit einem von rechts kommenden Ford zusammen. Dabei wurde die linke hintere Seite des Fords sowie die Front des VW beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 6.000 Euro, verletzt wurde niemand.

