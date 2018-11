Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Meldungen aus Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena - Zeugen sucht die Kriminalpolizei Jena nach einem Einbruch am Wochenende in eine Bäckerei im Gewerbegebiet Saalepark Jena. Unbekannte drangen in der Nacht zum Sonntag gewaltsam in das Gebäude ein. Sie brachen mehrere Bürotüren im Inneren der Firma auf, durchwühlten Schränke und Schreibtische und richteten dabei erheblichen Schaden an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruchsdiebstahl aufgenommen und bittet Zeugen um Mithilfe. Wer hat in der Nacht zum Sonntag Verdächtiges im Bereich Saalepark bzw. der Bäckerei festgestellt? Insbesondere Mitarbeiter der angrenzenden Firmen, die zu dieser Zeit Nachtschicht hatten, Sicherheitsdienst bzw. Hundebesitzer, die nachts noch eine "Gassirunde" mit ihrem Vierbeiner liefen, werden gebeten, die Tatzeit noch einmal gedanklich zu recherchieren und mögliche Hinweise an die Kripo Jena unter 03641-811123 zu übermitteln.

Straßenbahnschienen und die regennasse Fahrbahn wurden einer Mopedfahrerin am Montagmorgen zum Verhängnis. Die Frau befuhr mit ihrem Kleinkraftrad die Kahlaische Straße stadtauswärts. Etwa 100 Meter vor der Eisenbahnunterführung geriet sie auf der nassen Straße versehentlich auf die Schienen und stürzte anschließend. Dabei erlitt sie Verletzungen an der linken Hand. Sie wurde zur medizinischen Versorgung ins Klinikum gebracht. Am Moped entstand etwa 500 Euro Sachschaden.

