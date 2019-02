Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Meldungen aus Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena - Vor der Jenaer Polizei flüchtete in der Nacht zum Mittwoch ein Mopedfahrer in Jena-Lobeda. Die Beamten wollten den Roller-Fahrer kurz vor Mitternacht im Bereich der Bonhoefferstraße kontrollieren. Als er das Anhaltesignal des Streifenwagens bemerkte, fuhr der Moped-Fahrer zunächst weiter. Nach kurzer Zeit versuchte er, durch verschiedene gezielte Ausweichmanöver, der Kontrolle zu entkommen. Dabei geriet der 33-Jährige zu weit nach links und streifte dabei den mittlerweile neben ihm fahrenden Streifenwagen. Der Mopedfahrer geriet ins Straucheln und stürzte mit seinem Fahrzeug auf der Straße Am Goldberg. Das Moped schlitterte dabei erneut gegen den Streifenwagen. Der Fahrer blieb unverletzt, stand auf und versuchte zu Fuß zu flüchten. Einer der beiden Polizisten sprang aus dem Streifenwagen, rannte dem Moped-Fahrer hinterher und konnte ihn wenig später stoppen. Es stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besaß und deshalb vor der Verkehrskontrolle flüchten wollte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest sowie ein Drogenüberprüfung verliefen negativ, der Mann stand demnach nicht unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Fazit des Fluchtversuches: Sachschaden am Moped und Streifenwagen, mehrere Anzeigen gegen den Moped-Fahrer und ein verletzter Polizist. Der Beamte hatte sich bei der Nacheile am Bein verletzt. Er wurde nach dem Einsatz ärztlich versorgt und musste in der Folge krankgeschrieben werden.

Um Zeugenhinweise bittet die Jenaer Polizei nach einer Graffiti-Schmiererei an einem Toyota. Die Fahrerin hatte ihr Auto am Eichendorffweg abgestellt. Als sie am Mittwochmorgen zu ihrem Pkw kam, stellte sie fest, dass eine Fahrzeugseite über Nacht von Unbekannten mit gelber Farbe besprüht wurde. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. den Täter geben können, sich unter 03641-810 zu melden.

Ein Zeuge informierte die Polizei zu einer Unfallflucht am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz am Busbahnhof. Er hatte beobachtet, wie die Fahrerin eines VW auf dem Parkplatz gegen einen ordnungsgemäß geparkten Audi gestoßen ist. Anschließend besah sich die Frau den Schaden, setzte sich wieder ins Auto und fuhr davon. Der Passant, der den Unfall gesehen hatte, merkte sich das Kennzeichen und informierte auch gleich über die Art des Sachschadens, der am Verursacherfahrzeug entstanden sein müsste. Der Halter des Fahrzeuges wurde aufgesucht, das Fahrzeug wies tatsächlich an besagter Stelle einen Unfallschaden auf. Gegen die Fahrerin wurde eine Anzeige wegen Unfallflucht geschrieben, die Schäden an beiden beteiligten Autos dokumentiert.

Zu einem Unfall kam es am Dienstagnachmittag im Kernbergviertel. Eine Suzuki-Fahrerin befuhr das Jenertal stadtauswärts. Auf der Kreuzung zur Wöllnitzerstraße stieß sie seitlich mit einem Mercedes-Fahrer zusammen, die auf der Wöllnitzer Straße stadtauswärts unterwegs gewesen ist. Durch den Unfall entstand Sachschaden, der Suzuki musste abgeschleppt werden. An ihm entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

OTS: Landespolizeiinspektion Jena newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126722 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126722.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Pressestelle Telefon: 03641 811503 E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx