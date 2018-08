Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Meldungen für Jena

LPI-J: Meldungen für Jena

Jena - Anhaltspunkte zur Aufklärung einer Unfallflucht bekam die Polizei gleich bei der Anzeigenerstattung mitgeliefert. Der Fahrer eines VW Polo war am Mittwochnachmittag rückwärts durch das Ritzetal gefahren und dabei gegen einen abgeparkten Nissan gestoßen. An diesem entstand etwa 3.000 Euro Sachschaden. Anschließend war der Unfallverursacher davon gefahren, ohne den Schaden zu begutachten und seine Personalien beim Halter des beschädigten Nissans anzugeben. Zeugen beobachteten den Vorgang und so konnte das Kennzeichen und der Fahrzeugtyp bei der Anzeigenaufnahme gleich abgeprüft werden. Bei dem Unfallverursacher handelte es sich demnach um einen 87-jährigen Jenaer. An seinem Fahrzeug wurden ebenfalls Schäden, die vom Unfall stammten, festgestellt. Aus dem Unfall wurde nun zusätzlich noch eine Unfallflucht.

Aufgeklärt wurde der Dieseldiebstahl an einer Tankstelle in Jena-Winzerla. Ein junger Mann war am vergangenen Sonntagabend an die Tankstelle in der Rudolstädter Straße gefahren und hatte mit seinem Ford getankt. Anschließend fuhr er, ohne zu bezahlen davon. Das Kennzeichen wurde aufgezeichnet, der Fahrer konnte bekannt gemacht werden. Es handelte sich um einen 27-jährigen Mann aus dem Saale-Holzland-Kreis. Er muss sich jetzt wegen Tankbetruges verantworten.

