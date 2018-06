Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Meldungen und Jena und dem ...

LPI-J: Meldungen und Jena und dem Saale-Holzland-Kreis

Jena; Saale-Holzland-Kreis - Verkehrsunfälle im SHK

Ein 50 Jahre alter Radfahrer ist Dienstagabend im Eisenberger Mühltal beim Passieren eines Kremsers offenbar erschrocken, sodass er beim Ausweichen nach rechts vom befestigten Weg abkam. Er bremste stark ab, geriet ins Straucheln und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen, auch am Kopf zu. Er trug er einen Fahrradhelm.

Zwischen Bad Klosterlausnitz und Serba verlor ein 21-jähriger Seat-Fahrer am Dienstagabend um 21.20 Uhr in einer Rechtskurve am Abzweig Waldeck die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Danach riss der Fahrer das Lenkrad nach links und das Auto fuhr quer über die Straße in den linken Straßengraben. Dort überschlug es sich und blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen. Der Fahrer überstand das Ganze unverletzt. Am Seat entstand wirtschaftlicher Totalschaden (4000 Euro).

Student geschlagen und erpresst

Am Dienstag zeigte ein 26-jähriger Student eine räuberische Erpressung bei der Polizei an, die sich bereits in der Nacht zum Sonntag, morgens gegen 4.40 Uhr abgespielt hatte. Nach Schilderung des jungen Mannes befand er sich mit einem Freund auf dem Heimweg, als sie auf der Westbahnhofstraße von fünf bis sechs jungen Männern angepöbelt wurden. Er schilderte weiter, dass er dann körperlich attackiert wurde. Am Boden liegend wurde auf ihn eingeschlagen und eingetreten. Nachdem die Schläger von ihm abließen, sei er von ihnen beschuldigt worden, die Brille eines Angreifers beschädigt zu haben. Unter Drohungen zwangen ihn die Täter, dafür mehrere Hundert Euro von seinem Konto abzuheben und ihnen zu übergeben. Nachdem die Täter von ihm abließen, flüchtete er in Richtung Westbahnhof und begab sich am Montag in ärztliche Behandlung. Wer hat am Sonntagmorgen die Tat beobachtet und kann Hinweise zu den Angreifern geben? Tel. Polizei Jena 03641-81 1123.

Unfall beim Einparken

Am Postcarree wollte am heutigen Mittwoch um 09.15 Uhr ein 43-Jähriger mit seinem Audi einparken. Die Parkbucht befand sich rechts neben der Fahrbahn aus Richtung Lutherstraße in Richtung Schillerstraße. Beim Rückwärtsfahren übersah er eine 88-jährige Fußgängerin, die gerade die Straße überqueren wollte. Die Frau stürzte und zog sich Prellungen an der Hüfte zu. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Mit Bierflasche gegen Auto

In Wogau, Bürgelsche Straße, hat am Dienstagabend um 18.45 Uhr ein junger Mann von der Bushaltestelle aus eine Bierflasche gegen ein vorbeifahrendes Auto geworfen. Die Flasche verfehlte das Auto, weil der Fahrer den Mann bemerkt und Gas gegeben hatte, sodass die Flasche hinter dem Auto aufschlug. Der Flaschenwerfer trug ein dunkles Oberteil und hatte einen Rucksack dabei. Die Ermittlungen laufen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Auffahrunfall

Schaden von 18.000 Euro entstand, als eine 39-jährige VW-Fahrerin am Dienstag um 18.00 Uhr in der Lobedaer Straße an der Ampel Damaschkeweg nahezu ungebremst auf einen davor haltenden Renault auffuhr. Die beiden PKW-Fahrer und ein Insasse des VW erlitten leichte Verletzungen.

Radfahrerin schwer verletzt

Eine 16 Jahre alte Radfahrerin wollte am Dienstag um 14.50 Uhr an der "Grünen Tanne" die Straße überqueren. Dabei bemerkte sie eine Straßenbahn zu spät, die stadteinwärts fuhr. Beim Zusammenstoß mit der Bahn verletzte sich die Jugendliche schwer. In der Bahn befanden sich ca. 10 Fahrgäste, die unverletzt blieben.

