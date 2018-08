Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Mit Luftgewehr auf Tauben geschossen

LPI-J: Mit Luftgewehr auf Tauben geschossen

Jena - Mit einem Luftgewehr hatte am Sonntagabend um 19.30 Uhr ein Anwohner in Jena-Winzerla auf Tauben geschossen. Die Tauben haben sich auf dem Dach eines anderen Wohnhauses befunden. Ein Zeuge hat die Tat beobachtet und die Polizei informiert. Die Beamten stellten zwei tote Tauben fest. Sie ermittelten die Wohnung, aus der die Schüsse gekommen sein müssen und klingelten bei dem 55-jährigen Bewohner. In der Wohnung fanden sie ein Luftgewehr, einen Morgenstern, zwei Revolver teils mit Patronen, ein Bajonett und einen Schlagring. Ob es sich bei den Revolvern um echte Waffen oder Deko-Pistolen handelt, muss von Experten geprüft werden. Alle Waffen wurden sichergestellt. Der Mann muss sich jetzt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sowie das Waffengesetz verantworten.

