Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Motorrad abgebrannt

LPI-J: Motorrad abgebrannt

Jena - Zeugenhinweise erbittet die Kripo Jena nach dem Brand eines Motorrades am frühen Sonntagmorgen. Gegen 4:05 Uhr wurde die Polizei informiert, dass in der Grietgasse ein dort abgestelltes Motorrad im Wert von etwa 5.000 Euro brennt. Die Flammen konnten gelöscht werden, die Polizeibeamten nahmen die Anzeige auf. Nachdem sie den Brandort verlassen und zu einem anderen Einsatz gerufen wurden, entflammte das Motorrad erneut. Dieses Mal stand es gegen 5.00 Uhr vollständig in Flammen und musste von der hinzugerufenen Feuerwehr gelöscht werden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird von Brandstiftung ausgegangen, offensichtlich kamen der oder die Täter sogar zurück und entzündeten das Fahrzeug erneut. Wer hat in den frühen Morgenstunden des Sonntages in der Grietgasse Auffälliges beobachtet? Hinweise bitte unter 03641-811123.

