Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar - In der Nacht vom Samstag auf Sonntag wurde in die Vereinsgaststätte "Hammerschenke" in einer Kleingartenanlage "Am Waldschlösschen" in Weimar eingebrochen. Unbekannte Täter entfernten von einer Tür die Bolzen und hoben sie zur Seite. Sie gelangten so in die Räumlichkeiten und durchsuchten hier mehrere Schränke und den Thekenbereich. Die Täter fanden 60 Euro Bargeld und hinterließen einen Schaden von circa 500 Euro.

Opfer eines Diebstahls aus seinem Wohnhaus wurde ein 47-jähriger aus Hopfgarten (Weimar-Land), während er schlief. Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Sonntag in das unverschlossene Haus in der Straße Am Bahnhof ein und durchsuchten dieses. Sie entwendeten einen Rucksack, Laptop, Handy, Bargeld, BPA, 2 Controller, 5 USB-Sticks im Gesamtwert von circa 400 Euro.

Am gestrigen Tag, gegen 16:30 Uhr, wurde die Polizei Weimar zu einem versuchten Einbruch in die Ernst-Thälmann-Straße gerufen. Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Freitag 18:00 Uhr bis Sonntag 16:15 Uhr, die Eingangstür zu einem Friseurgeschäft aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Schadenshöhe an der Tür konnte der Geschädigte noch nicht benennen.

Am gestrigen Vormittag erstattete ein 45-jähriger Besitzer eines Pkw Opel Insignia eine Anzeige wegen Unfallflucht. Er war in Weimar unterwegs und parkte in verschiedenen Straßen. Ein unbekanntes Fahrzeug, weiß, muss beim Ein-oder Ausparken den seitlichen Abstand zum Opel falsch eingeschätzt haben und hat diesen an der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Opel entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.

