Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Neues aus Weimar

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar - Einbruch Gartenlaube

Ein 57-Jähriger aus Bad Berka zeigte am Donnerstag bei der Polizei Weimar den Einbruch in seinen Garten in der Kleingartenanlage "Berkaer Blick" in Bad Berka an. Durch das Aufhebeln der Eingangstür verschafften sich unbekannte Täter den Zutritt in seine Laube. Hier wurden alle Schränke und Schubfächer geöffnet und durchwühlt. Die Täter entwendeten einen Deltaschleifer, einen LED-Fernseher, einen Kompressor mit Kabel, einen tragbaren DVD-Player und verschiedene Werkzeuge im Wert von circa 480 Euro. An der Laube entstand ein Schaden von circa 500 Euro.

Ein weiterer Besitzer (56) aus der oben genannten Gartenanlage erstattete ebenfalls am Donnerstag eine Anzeige wegen eines Einbruches in seinen Garten. Unbekannte Täter hebelten an seiner Laube zwei Türen auf und drangen ein. Sie durchwühlten das Innere und entwendeten einen LED-Fernseher im Wert von circa 250 Euro. Der Schaden an der Laube war noch nicht bekannt.

Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind

Leicht verletzt wurde am Donnerstagmorgen, gegen 07:50 Uhr, ein 9-jähriger Radfahrer. Beim Ausfahren aus ihrem Grundstück auf die Bodelschwinghstraße in Weimar übersah eine 40-jährige Fahrerin mit ihren Pkw Opel den auf dem Gehweg fahrenden 9-Jährigen auf seinem Fahrrad. Die Sicht zum Gehweg war für die Fahrerin des Opels durch eine hohe Hecke beeinträchtigt. Das Kind bremste noch und versuchte an den Pkw vorbeizufahren. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich das Kind leichte Prellungen am linken Handgelenk zuzog. Am Pkw entstand minimaler Sachschaden.

Unfallflucht/Zeugen gesucht

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, fuhr ein grauer Transporter in Weimar die Coudraystraße in Richtung Schwanseestraße und beschädigte den linken Außenspiegel eines parkenden Pkw Mercedes. Der Transporter-Fahrer stieg im Anschluss aus, ging zu Fuß zurück und legte die Teile des Spiegels zur Seite. Nachdem der Verursacher wieder in sein Fahrzeug stieg und wegfuhr wurde die Polizei Weimar von einem Zeugen darüber in Kenntnis gesetzt. Der Transporter-Fahrer wurde wie folgt beschrieben: "männlich, ca.45 Jahre, ca. 180 cm -185 cm, schlank, weiße Arbeitskleidung, schwarze Schuhe, Glatze mit leichten Stoppeln seitlich am Kopf" Am Mercedes entstand ein Schaden von circa 300 Euro. Die Polizei Weimar sucht hierzu eventuell weitere Zeugen die Angaben zum Unfall machen können. Bitte unter 03643/8820 melden.

Eine weitere Unfallflucht wurde am Donnerstagnachmittag durch die Polizei Weimar aufgenommen. Ein unbekanntes Fahrzeug kam in der Hegelstraße aus einer Tiefgarage und beschädigte einen auf der linken Seite ordnungsgemäß abgestellten Opel Insignia. Laut Anzeigenerstatter war die Unfallzeit vom Mittwochabend 20:00 Uhr bis Donnerstagmittag 12:00 Uhr. Am Opel wurde ein Schaden von circa 5000 Euro hinterlassen.

