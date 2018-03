Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Neues aus Weimar

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar - Einbruch in Tankstelle

Am Mittwochabend teilte der Inhaber einer Tankstelle in Umpferstedt (Weimar-Land) der Polizei Weimar einen Einbruchsdiebstahl mit. Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Mittwoch gewaltsam das Tor zu einer Waschgarage auf. Hier versuchten sie zunächst einen Staubsauger zu öffnen, um an das Geld zu kommen. Dieses Vorhaben misslang jedoch. Die Täter entwendeten dann aus der Garage Werkzeuge im Wert von circa 400 Euro und hinterließen einen Sachschaden von circa 1600 Euro.

Einbruch Sportlerheim

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Mittwoch die Tür zum Sportlerheim in Bad Berka am Sportplatz auf. Sie begaben sich in die Räumlichkeiten und durchwühlten alles. Die Täter entwendeten fünf Kästen Bier und ein Tablet im Wert von circa 300 Euro. Sie hinterließen einen Sachschaden von circa 600 Euro.

Unfall unter Drogen

Am Mittwochvormittag, gegen 10:50 Uhr, rangierte der Fahrer (38) eines Mercedes-Sprinters in Weimar-Süßenborn in der Bachgasse rückwärts und stieß mit dem Heck gegen eine Grundstücksmauer. Am Sprinter entstand dadurch ein Schaden von circa 1000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurden bei dem Fahrer glasige Augen und erweiterte Pupillen festgestellt. Daraufhin wurde ein Drogenvortest angewendet. Dieser reagierte positiv auf Amphetamine/Methamphetamine. Der Fahrer war mit einer Blutentnahme einverstanden. Ihm wurde anschließend die Weiterfahrt untersagt.

Ladendiebstahl

Eine unbekannte männliche Person begab sich am Mittwochnachmittag, gegen 17:30 Uhr, in einen Verbrauchermarkt in der Bruno-Apitz-Straße in Weimar zum Einkaufen. Er stapelte verschiedene Waren im Wert von circa 1900 Euro in seinen Einkaufswagen und schob diesen ohne zu zahlen an der Kasse vorbei. Beim Ansprechen durch einem Marktmitarbeiter, ließ der Täter den Einkaufswagen stehen und flüchtete. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: männlich, circa 35-40 Jahre, untersetzt mit Bauchansatz, schwarze Stoffjacke und Hose, schwarze Straßenschuhe.

VU Personenschaden

Am Mittwochnachmittag, gegen 14:40 Uhr, kam es auf der Umgehungsstraße an der Kreuzung zur Industriestraße in Weimar zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 58-Jährige Renault-Fahrerin aus Erfurt bog von der Industriestraße nach links auf die Umgehungsstraße in Richtung Erfurt ab und übersah dabei einen von links kommenden Pkw Hyundai. Der Fahrer (78) versuchte noch durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß zu vermeiden, fuhr jedoch frontal in die Fahrerseite des Renaults. Die 58-Jährige wurde dabei in ihren Pkw eingeklemmt und schwer verletzt. Sie wurde durch die Feuerwehr Weimar aus ihrem Fahrzeug befreit und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Erfurt geflogen. Beide Insassen des Pkw Hyundai wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 15000 Euro. Für beide beteiligten Unfallfahrzeuge musste ein Abschleppdienst gerufen werden. Die Umgehungsstraße war bis 16:15 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

