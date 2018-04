Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Neues aus Weimar

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar - Durstig und Schön

Am gestrigen Tag hat die Polizei einen Kellereinbruch in der Jakobstraße aufgenommen. Der Täter gelangte wohl über ein offenstehendes Fenster in den Keller und stahl aus 4 verschiedenen Kellerabteilen. Zur Beute zählten 3 Flaschen Rotkäppchen Sekt, 2 Flaschen Prosecco, 5 Flaschen Weimar und 50 Packungen beige Haarfarbe. Der Gesamtwert des Beutegutes liegt bei etwa 500 Euro.

Herber Verlust

Unbekannte Täter entwendeten vom öffentlichen Spielplatz im Bad Berkaer Ortsteil Gutendorf die allseits beliebte blaue "Nestschaukel". Dies stellt einen herben Verlust für die Kinder dar. Der Diebstahl wurde am 16.04.2018 festgestellt. Wann genau das Spielgerät entwendet wurde konnte bislang nicht ermittelt werden. Auf einen baldigen Ersatz können die Kinder wohl vorerst nicht hoffen, da eine Neubeschaffung der Nestschaukel mit etwa 1530 Euro zu Buche schlagen würde und aus diesem Grund gegenwärtig nicht vorgesehen ist. Zeugen, welche Hinweise zum Verbleib der Schaukel oder zum Tathergang geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Bad Berka Tel. 036458-5830 zu wenden.

Doppelte Flucht

Bereits letzte Woche Freitag, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich im Weimarer Atrium eine Verkehrsunfallflucht. Eine 57-jährige Frau aus Weimar hatte beim Einparken den gegenüber stehenden Skoda gerammt. Es entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt, die Verursacherin verschwand ohne ihre Daten bekannt zu machen. Als die Geschädigte zu ihrem Pkw zurückkam, sah sie den Schaden und wartete auf die Verursacherin. Diese stritt den Unfall jedoch ab und fuhr davon. Beim Ausparkmanöver rammte sie mit der Fahrerseite den Pfeiler der Tiefgarage und fährt auch hier einfach weiter. Die Höhe des Sachschadens am Pfeiler ist noch nicht bekannt. Nunmehr hat sie zwei Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu Buche stehen.

Pool beschädigt

Im Verlauf der letzten Woche hat ein Unbekannter einen Gartenbesitzer am Baumschulenweg in Weimar geärgert. Der Täter überstieg die Umzäunung des Gartens und zerschnitt die Poolfolie an zwei unterschiedlichen Stellen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht klar. Sicher ist aber, dass der Eigentümer das schöne angesagte Wetter am Wochenende nicht nutzen kann. Hinweise wer die Tat beging, gibt es bisher nicht.

Unfall mit Personenschaden

Auf der Bundesstraße zwischen Blankenhain und Bad Berka ereignete sich gestern, kurz nach 5 Uhr, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 39-jährige Dacia-Fahrerin war in Richtung Bad Berka unterwegs. Ihrer Aussage zufolge kam plötzlich ein Reh von rechts auf die Fahrbahn gelaufen. Vor Schreck habe die Blankenhainerin das Lenkrad verrissen und fuhr links in den Straßengraben. Dort kippte der Pkw auf die Beifahrerseite und blieb liegen. Die Frau konnte sich nicht selbständig aus ihrem Fahrzeug befreien. Glücklicherweise wurde sie nur leicht verletzt. Für den Dacia kam jede Hilfe zu spät, er wurde mit Totalschaden abgeschleppt. Ein Reh oder Spuren eines anderen Tiers wurden an der Unfallstelle nicht gefunden.

3-faches Pech

Am gestrigen Tage führte die Polizei landesweit verstärkt Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durch. Am Vormittag, gegen 11 Uhr, kam eine 27-jährige Opelfahrerin in Bad Berka in eine solche Kontrolle. Sie war in der Johannes-Scholz-Straße mit 89 km/h anstatt der zulässigen 50 km/h unterwegs und wurde "gelasert" währenddessen sie gerade im Überholverbot überholte. Beide Verstöße sind sogenannte erhebliche Ordnungswidrigkeiten und ziehen ein hohes Bußgeld nach sich. Die junge Frau aus Kleinneuhausen (SÖM) händigte während der Kontrolle alle erforderlichen Papiere aus. Zwischen den Papieren fand sich auch ein Klipptütchen mit Anhaftungen von Betäubungsmitteln. Ein Drogenschnelltest bei der Fahrerin schlug auf Amphetamine an. Es folgte eine Blutentnahme, der Pkw blieb stehen.

pö

