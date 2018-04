Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Neues aus Weimar

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar - Unfall unter Drogeneinfluss/Verdacht Drogenhandel

Am Sonntagnachmittag, gegen 15:15 Uhr, nahmen Polizeibeamte aus Weimar einen Unfall auf dem Gelände der Aral-Tankstelle in Mellingen auf. Ein 20-Jähriger Opelfahrer aus Stobra (Saaleplatte) fuhr nach einem Tankvorgang rückwärts und stieß gegen einen weiteren Opel Astra. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 20-jährige unter Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest verlief bei dem 20-Jährigen positiv. Weiterhin wurde starker Cannabisgeruch aus dem Pkw wahrgenommen. Durch die eingesetzten Beamten wurde der Pkw des 20-Jährigen durchsucht. Es wurden hier 39 Ecstasy Tabletten, ein Joint sowie 750 Euro Bargeld aufgefunden. Der Führerschein des Opelfahrers wurde sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

alkoholisierte Radfahrer

In der Nacht zum Montag wurden im Stadtgebiet von Weimar gleich zwei alkoholisierte Fahrradfahrer festgestellt. Gegen 01:02 Uhr wurde in der Washingtonstraße eine 21-jährige Fahrradfahrerin kontrolliert. Bei ihr wurde Alkohol in der Atemluft festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Auf dem Weg zur Blutentnahme gegen 01:10 Uhr, wurde in der Trierer Straße ein weiterer Radfahrer der Schlangenlinie fuhr festgestellt. Bei dem 36-Jährigen wurde ebenfalls Alkohol in der Atemluft festgestellt. Der Test ergab hier einen Wert von 2,20 Promille. Bei beiden Radfahrern wurde eine Blutentnahme veranlasst und eine Anzeige erstattet.

Vorfahrt missachtet

Am Sonntagnachmittag gab es an der Autobahnabfahrt Nohra/ Weimar einen Vorfahrtsunfall. Eine 60-jährige Mercedesfahrerin wollte von der Autobahn kommend nach links in Richtung Troistedt abbiegen. Sie missachtete dabei einen 48-jährigen Mann der mit seinem VW-Transporter in Richtung Nohra unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß entstand nur Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

