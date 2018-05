Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Neues aus Weimar

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar - Kriminalitätsgeschehen

In der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch hebelten unbekannte Täter am Campingplatz in Oettern ein Fenster zum Küchenbereich der Gaststätte auf und stiegen ein. In der Küche durchwühlten sie alle Schränke und Regale. Sie fanden ein Gefäß mit circa 43 Euro Münzgeld und nahmen es mit. Am Fenster entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro.

In der gleichen Nacht gelangten Einbrecher auf unbekannte Art und Weise in das Sportlerheim in Blankenhain. Im Inneren hebelten sie an drei Türen herum. Aus einem Lagerraum entwendeten die Unbekannten 1,50 Euro aus einer Geldkassette und hinterließen einen Sachschaden von circa 750.

Fahren unter Drogeneinfluss

Drei Fahrzeugführer wurden bei Kontrollen durch die Polizei Weimar unter Drogeneinfluss festgestellt. Am Mittwochabend, gegen 18:50 Uhr, wurde ein 36-jähriger Fahrer aus Erfurt mit seinem Pkw VW in der Buttelstedter Straße kontrolliert. Ein Drogenvortest schlug positiv auf Cocain und Amphetamin/Methamphetamin an.

Am Abend, gegen 20:10 Uhr, wurde ein 33-jähriger Fahrer aus Weimar im Bereich Goetheplatz/Schwanseestraße kontrolliert. Auch hier reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin.

Heute Morgen, gegen 01:00 Uhr, wurde ein 43-jähriger Fahrer eines DaimlerChysler in der Rießnerstraße kontrolliert. Der Test ergab hier ein positives Ergebnis auf Methamphetamin. Allen drei Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme veranlasst.

Verkehrsgeschehen

Am Mittwochnachmittag, gegen 16:55 Uhr, befuhr eine 62-jährige Fahrerin mit ihren Pkw BMW die Landstraße von Gutendorf in Richtung Meckfeld im Weimarer Land. In der Ortslage Meckfeld bog sie nach links in den Ortskern ab und übersah dabei einen im Gegenverkehr befindlichen Pkw Ford. Es kam hier zum teilweisen frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Pkw Ford kam nach rechts ab, überfuhr eine Wiese und stieß gegen eine Scheunenmauer. Der Pkw BMW wurde nach links gegen einen Strommasten geschleudert und riss einen Schildermast aus seiner Verankerung. Die 62-Jährige erlitt dabei Abschürfungen am rechten Arm. Der 20-jährige Fordfahrer wurde vorsorglich in die Zentralklinik nach Bad Berka wegen Nackenschmerzen und unter Schock stehend zur weiteren Behandlung gebracht. Die beiden Kinder (5 Jahre und 1,5 Jahre), die im Pkw BMW als Mitfahrer saßen, wurden glücklicherweise nicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 41000 Euro, wobei am Pkw BMW ein Totalschaden von 30000 Euro entstand.

