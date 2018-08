Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Neues aus Weimar

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar - Einbruch

Durch eine Mitarbeiterin einer Arztpraxis in der Abraham-Lincoln-Straße wurde am Donnerstagmorgen, gegen 07:15 Uhr, eine männliche Person aus Weimar beim durchwühlen der Inneneinrichtung festgestellt. Dieser überstieg zuvor einen Zaun und begab sich auf das Grundstück. Durch einen Hintereingang gelang er in die Praxis. Der 36-Jährige wollte flüchten und konnte durch die Mitarbeiterin und einem weiteren Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Aus der Praxis wurde nichts entwendet. Bei der Durchsuchung der Person wurden mehrere alte Ausweisdokumente wie Reisepass, Kinderreisepass und ein eine abgelaufene Fahrerlaubnis aufgefunden. Diese Dokumente wurden als Diebesgut zuvor aus einem Kellereinbruch in der Abraham-Lincoln-Straße entwendet.

Unter Alkohol

Ein 39-jähriger Radfahrer aus Kranichfeld wurde in der Nacht zum Freitag einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er fuhr mit seinem Rad den Bereich Alexanderstraße Auenweg in Kranichfeld ohne Licht und in Schlangenlinien. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Test mit dem Alcomaten ergab einen Wert von 1,61 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und eine Anzeige erstattet.

ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert

Ein 49-Jähriger aus Weimar wurde am Donnerstagnachmittag mit seinem Pkw Renault in der Rießnerstraße in Weimar einer Kontrolle unterzogen. Er nahm am Straßenverkehr teil, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Weiterhin wurde bei dem Fahrer Alkohol in der Atemluft gerochen. Ein Test mit dem Alcomaten ergab einen Wert von 1,05 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Anzeige aufgenommen.

Aufgefahren

Ein Gesamtschaden von circa 3500 Euro entstand am Donnerstagmorgen, gegen 07:00 Uhr, bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 7. Ein 39-jähriger Fahrer eines Pkw Opel leitet ein starkes Bremsmanöver ein, weil die Ampel in Höhe des Abzweigs zur Erfurter Straße auf gelb schaltete. Eine 31-jährige Audifahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Opel auf. Personen wurden nicht verletzt.

sro

