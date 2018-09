Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Neues aus Weimar

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar - Verletzte Person nach Vorfahrtsfehler

Am Donnerstagmorgen, gegen 07:30 Uhr, bog ein 44-Jähriger aus Pößneck mit seinem Lkw Mercedes von Possendorf kommend auf die Landstraße 1053 in Richtung Weimar ab und übersah einen Pkw Opel welcher aus Richtung Bad Berka in Richtung Weimar fuhr. Er traf den Opel an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Die 64-jährige Fahrerin des Opel kam nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte gegen ein Verkehrszeichen und kam im rechten Straßengraben zum Stehen. Die 64-Jährige wurde dabei verletzt und in die Klinik nach Weimar gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 13000 Euro.

Radfahrer gestürzt

Zu einen weiteren Unfall kam es am Donnerstagmorgen gegen 07:40 Uhr in der Weimarer Humboldtstraße. Vor der Einmündung zur Wilhelm-Külz-Straße befand sich eine Baustelle auf der rechten Fahrbahnseite. Aufgrund von Gegenverkehr mussten Fahrzeuge an der Baustelle halten. Ein nachfolgender Radfahrer erkannte dies zu spät. Er bremste stark ab, um eine Kollision mit einen Pkw zu vermeiden. Dabei blockierte das Hinterrad so stark, das er auf die Straße stürzte. Der 33-jährige Radfahrer wurde mit starken Prellungen und Abschürfungen in die Klinik nach Weimar gebracht.

Unfallflucht/Zeugen gesucht

Zu einer Unfallflucht sucht die Polizei Weimar nach Zeugen. Ein Pkw Skoda wurde in der Zeit von Mittwoch bis Donnerstagmorgen in der Eduard-Rosenthal-Straße in Höhe Nummer 82 im Frontbereich durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Schaden von circa 1500 Euro. Hinweise an die Polizei Weimar unter 03643/8820

Aufgefahren

Ein 51-jähriger Fahrer eines Pkw Volvo fuhr am Donnerstagnachmittag von Legefeld in Richtung Weimar. In der Legefelder Hauptstraße musste er verkehrsbedingt bremsen, um ein Fahrzeug abbiegen zu lassen. Eine 39-jährige Frau mit ihren Pkw Renault erkannte diese zu spät und fuhr auf den Volvo auf. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 6000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Fahrradcodierung in der PI Weimar/11.09.2018

Die Polizei Weimar führt am Dienstag, den 11.09.2018, wieder eine Fahrradcodierung für ihren Zuständigkeitsbereich durch. In der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr können Interessenten ihr Fahrrad codieren lassen. Ein Eigentumsnachweis für das Rad sowie ein Personaldokument des Besitzers sind nötig, um den Code graviert zu bekommen.

