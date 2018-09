Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Neues aus Weimar

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar - Diebstahl aus Lagerhalle

Im Zeitraum vom 17.09.18 bis 20.09.18, 11:00 Uhr hebelten unbekannte Täter das Tor zu einer Lagerhalle im Kranichfelder Lindental auf. Sie entwendeten hier einen alten IFA-Anhänger (Baujahr 1970) mit Ladung. Dabei handelt es sich um einen roten Heuwender und ein rotes Mähwerk im Gesamtwert von circa 5500 Euro.

Brand einer Mülltonne

In der Nacht zum Freitag wurde durch unbekannte Täter in der Marcel-Paul-Straße eine 120 Liter Restmülltonne angezündet. Diese befand sich auf einem Stellplatz im Bereich eines Verbrauchermarktes. Andere Tonnen wurden nicht beschädigt.

Pkw zerkratzt

Durch unbekannte Täter wurde am Donnerstag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 auf dem Parkplatz am Schloss Belvedere an einem Pkw Citroen die Komplette rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.

Moped entwendet

Ein Kleinkraftrad der Marke YIYING wurde durch Unbekannte in der Zeit vom 18.09.18 bis 20.09.18 von einem Hinterhof in der Marktstraße entwendet. Es war mit einem Lenkradschloss sowie einer Zentralverriegelung gesichert. Das Kraftrad hat einen Wert von circa 300 Euro.

Fehler beim Wenden

Am Donnerstagvormittag, gegen 09:15 Uhr, wendete ein 57-jähriger Fahrer eines Lkw DAF in einer Grundstückszufahrt in der Weimarer Schwanseestraße. Dabei blieb er mit dem Unterfahrschutz seines Sattelaufliegers an einem geparkten VW Amarock hängen und beschädigte diesen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 4500 Euro.

