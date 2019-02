Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Neues aus Weimar

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar - Einbruch in Wohnhäuser

Unbekannte Täter hebelten am Mittwochmorgen, in der Zeit von 05:50 Uhr und 06:50 Uhr, ein Kellerfenster an einem Wohnhaus in Holzdorf auf. In dem Haus wurden durch die Unbekannten mehrere Schränke der Wohnungseinrichtung durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurden aus einer Geldbörse circa 700 Euro entwendet. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am gleichen Tag zwischen 08:15 Uhr und 15:45 Uhr begaben sich unbekannte Täter, in Abwesenheit der Mieter, in ein Mehrfamilienhaus in die Weimarer Merketalstraße. Sie öffneten die Eingangstüren zu vier Mietwohnungen und durchwühlten hier ebenfalls die kompletten Wohnungseinrichtungen. Durch die Mieter konnte vor Ort nicht gesagt werden, ob die Täter etwas mitgenommen haben. Auch ist die Schadenshöhe noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat auch hier die Ermittlungen aufgenommen.

Diesel entwendet

In der Nacht zum Mittwoch wurden aus einem abgestellten Radlader 200 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Unbekannte Täter begaben sich dazu auf ein Gelände am Steinbruch in Kleinlohma. Sie öffneten den Tankdeckel und zapften den Kraftstoff im Wert von circa 250 Euro ab.

Graffiti

Rund um die Bauhausuniversität wurden in der Nacht zum Mittwoch mehrere Graffitis gesprüht. So wurden in der Geschwister-Scholl-Straße, Marienstraße und Amalienstraße TAGs in einer Größe von 3 Meter bis 6,40 Meter an den Hauswänden festgestellt. Es entstand ein Schaden von circa 800 Euro.

beim Abbiegen Fahrradfahrer übersehen

Ein 34-jähriger Mann bog am Mittwochnachmittag, gegen 15:45 Uhr, mit seinen Pkw Citroen von der Pabststraße nach links auf die Ernst-Thälmann-Straße ab. Hierbei übersah er eine Radfahrerin, die aus der Meyerstraße kam und die Ernst-Thälmann-Straße überquerte. Bei der Kollision stürzte die 74-jährige Radfahrerin und prellte sich das linke Bein. Sie wurde mit einen Rettungswagen in die Klink nach Weimar gebracht

Körperverletzung

Ein Patient (69) aus der Großmutterleite sollte am Mittwochvormittag wegen einer psychischen Erkrankung mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht werden. Zu Beginn ließ er die Maßnahmen noch über sich ergehen. Während der Untersuchung schlug er einen Rettungssanitäter mit der Faust ins Gesicht. Dabei erlitt er eine Blutung in der Nase. Der 69-Jährige wurde im Anschluss durch die angeforderten Polizeibeamten in die Klink begleitet.

Ware verspeist

Ein 68-jähriger Mann begab sich am Mittwochnachmittag in einen Verbrauchermarkt in die Jean-Sibelius-Straße. Er lief durch den Markt und entnahm aus den Regalen mehrere Waren und verspeiste sie. Durch eine Kundin wurde das Personal über den Sachverhalt verständigt. Da der 68-Jährige sich nun beobachtet fühlte, legte er die restliche Ware wieder zurück in die Regale. Beim Verlassen der Kassenzone wurde er daraufhin angesprochen. Da er die Tat bestritt wurde die Polizei hinzugezogen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde in seiner Jackentasche noch ein Taschenmesser aufgefunden.

