Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Neues aus Weimar

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar - Einbruch in Pferdestall

Unbekannte Täter entwendeten diverse Werkzeuge im Wert von circa 6000 Euro aus einer Werkstatt in einem Pferdestall. Dazu überstiegen sie in der Nacht zum Sonntag einen Zaun und gelangten so auf das Grundstück eines Fuhrunternehmers in Umpferstedt. Die Täter bauten ein Fenster aus und gelangten in den Pferdestall. Durch öffnen eines Rolltores verschwanden die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

gegen Baum gefahren

Ein 21-jähriger Autofahrer verursachte am Sonntagabend um 18.20 Uhr kurz vor Gaberndorf einen schweren Unfall. Weil er betrunken am Steuer saß, verlor er am Ausgang einer langgestreckten Rechtskurve die Gewalt über sein Auto. Das stieß gegen einen Leitpfosten und einen Baum. Der junge Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Ersthelfer befreiten ihn. Er kam mit einem Rettungswagen ins Klinikum Weimar. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. An seinem VW Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden von circa 5000 Euro.

Trunkenheitsfahrt

Ein Pkw Renault wurde am Sonntagmorgen, gegen 06:30 Uhr, in der Erfurter Straße einer Kontrolle unterzogen. Die 40-jährige Fahrerin roch stark nach Alkohol und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Da sie einen Test mit dem Alcomaten verweigerte wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt.

ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ohne Fahrerlaubnis wurde am Montagmorgen, gegen 01:30 Uhr, ein 47-Jähriger mit seinen Pkw in der Rießnerstraße angetroffen. Bei der Kontrolle wurde auch ein Drogenvortest angewandt. Dieser verlief positiv auf Amphetamine. Weiterhin wurden zwei Cliptütchen mit Drogenanhaftungen aufgefunden. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und mehrere Anzeigen aufgenommen.

OTS: Landespolizeiinspektion Jena newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126722 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126722.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -