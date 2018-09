Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Phantombildfahndung - Wer kennt ...

LPI-J: Phantombildfahndung - Wer kennt diesen Mann? (dieses Mal mit Foto)

Jena - Die Kriminalpolizei Jena bittet nach einem Diebstahl am 1. August 2018 um Mithilfe. Zwei Unbekannte klingelten an der Tür eines älteren Ehepaares und gaben sich als Mitarbeiter der Wasserwirtschaft aus und wurden so in die Wohnung gelassen. Einer der beiden Männer elnkte das Ehepaar ab, der Zweite durchsuchte die Räume nach Wertgegenständen. Als die Ehefrau den zweiten Mann in der Wohnung zu suchen begann, verabschiedeten sich beide überstürzt und verließen schnell die Wohnung. Von einem der Männer wurde ein Phantombild erstellt. Die Kripo Jena möchte wissen, wer den Mann erkennt. Vielleicht hat er auch an anderen Wohnungestüren geklingelt und wurde eventuell auch dort in die Wohnung gelassen? Hinweise bitte unter 03641-811123.

Wir berichteten bereits am 2. August 2018

Erneut versuchten zwei Trickbetrüger, Geld von einem Rentnerehepaar zu ergaunern. Die Männer klingelten an der Wohnungstür in der Jenaer Innenstadt des Paares und gaben sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Die Beiden gaben an, dass es eine Havarie gab und sie dringend die Wasserhähne testen müssten. Einer der beiden Männer redete unablässig und sehr drängend auf den 88-jährigen Mann ein, während sein Kumpan im Schlafzimmer verschwand und dort die Kleiderschranktüren öffnete. Als er dort nicht, wie erhofft, Schmuck oder Bargeld fand, verließen die beiden Betrüger die Wohnung wieder, ohne etwas zu erbeuten. Der Mann, der auf den älteren Herren eingeredet hatte, wird auf etwa 35 Jahre geschätzt. Er ist ca. 1,60 m groß und hat einen Vollbart. Er hat eine helle Haut und dunkle kurze Haare. Er spricht gebrochen Deutsch. Bekleidet war der Mann mit einer langen Hose und einer Jacke. Sein Begleiter ist etwa 1,85 m groß, korpulent und hat ein rundes, volles Gesicht. Er hat helle kurze Haare und eine helle Haut. Dieser Mann trug ein T-Shirt und eine kurze Hose. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt davor, fremde Menschen in die Wohnung zu lassen. Lassen Sie sich immer einen Ausweis zeigen und fragen Sie eventuell telefonisch in der angegebenen Firma nach, ob es diese Personen dort gibt und ob sie den angegebenen Auftrag tatsächlich im Namen der Firma ausführen sollen.

OTS: Landespolizeiinspektion Jena newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126722 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126722.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Pressestelle Telefon: 03641 811503 E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -