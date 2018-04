Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Polizei kontrollierte zur Oster-Muna

LPI-J: Polizei kontrollierte zur Oster-Muna

Saale-Holzland-Kreis - Etwa 700 Besucher weilten in der Nacht zum Ostermontag zur Oster-Muna in Bad Klosterlausnitz. Sie kamen aus der Umgebung, aber auch aus dem gesamten mitteldeutschen Bereich (Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt). Auch die Polizei war mit im Einsatz und führte Drogenkontrollen durch. Insgesamt leiteten die Beamten 17 Anzeigen wegen Drogenbesitzes ein, 4 weitere wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss. Die festgestellten Mengen an Drogen lagen bei den einzelnen kontrollierten Personen im Bereich von Konsumeinheiten. Sichergestellt wurden in der Hauptsache Cannabis-Produkte, wie Joints, und Crystal.

