Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht 25.03.2018

Kriminalitätsgeschehen

Mit Messer bedroht

Am Freitag, gegen 16:15 Uhr, kam es in Weimar zu ei ner versuchten räuberischen Erpressung. Eine männliche Person betrat in der Nordstadt einen Kiosk und streckte der Angestellten ein Küchenmesser entgegen, allerdings ohne dabei Forderungen zu stellen. Nachdem ihn die Angestellte ansprach, ob dies sein Ernst sei, flüchtete die unbekannte Person ohne Beu te aus dem Kiosk in unbekannte Richtung. Am Samstag den 24.03.2018 gegen 14:30 Uhr kam es in einer Sparkassenfiliale zu einem ähnlich gelagerten Sachverhalt. Dies wurde der Polizei gegen 16:00 Uhr bekannt. Auch hier wurde durch eine männliche Person eine Kundin, welche soeben Geld aus einem Automaten bezogen hatte, unter Vorhalt eines Messers dazu aufgefordert dem Täter 700EUR auszuhändigen. Während der Tathandlung betrat ein weiterer Kunde die Sparkassenfiliale und der Täter wandte sich der männlichen Person zu,sodass die Geschädigte die Filiale verlassen konnte. Kurze Zeit später konnte durch die Mitteilerin beobachtet werden, wie der Täter in Richtung Schlachthofstraße flüchtete. Eine nahezu identische Täterbeschreibung lässt vermuten, dass es sich um ein und denselben Täter handelt. Personenbeschreibung:

- männlich, ca. 170 - 175 cm groß, schlank - ca. 25-30 Jahre alt - europäisches Aussehen, ruhige Stimme ohne

Akzent/Dialekt

- dunkle Augenfarbe - dunkle Bekleidung - dunkler Schal vor dem Gesicht - schwarze Schildmütze bzw. Kapuze als Kopfbedeckung

Diesbezüglich werden dringend Zeugen gesucht. Auch der Sparkassenkunde, welcher sich zur Tatzeit ebenfalls in der Sparkassenfiliale aufgehalten hat und den Vorfall eventuell mitbekommen hat oder selber Opfer einer strafbaren Handlung wurde, wird gebeten sich dringend bei der Polizei Weimar zu melden.

Aus dem Fahrzeug entwendet

Am 24.03.2018 zwischen 10:45 Uhr und 13:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz am Stausee Hohenfelden von Unbekannten die Seitenscheibe eines Pkw Seat eingeschlagen. Im Inneren des Fahrzeuges befand sich ein Beutel, indem die Geldbörse des Geschädigten aufbewahrt wurde. Der oder die Täter griffen in den Innenraum und entnahmen das Portemonnaie aus dem Pkw und entfernten sich in unbekannte Richtung. Container in Brand gesetzt Am Sonntag gegen 01:19 Uhr kam es in der Gutenbergstraße in Weimar zu einem Containerbrand. Ein Altkleidercontainer wurde durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Es entstand Sachschade in Höhe von etwa 200 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Eine entsprechende Anzeige wurde durch die Polizei aufgenommen.

Verkehrsgeschehen

In den frühen Morgenstunden des 24.03.2018 wurde in Bad Berka ein 47jähriger Renaultfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert 1,00 Promille. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde seitens der Polizei eingeleitet.

