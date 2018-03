Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda - Pressebericht für den Zeitraum von Freitag, den 23.03.2018 06:00 Uhr bis Sonntag, den 25.03.2018 06:00 Uhr für den Schutzbereich der Polizeiinspektion Apolda

Kriminalitätslage:

Im Zeitraum vom 21.03.2018 gegen etwa 17:00 Uhr bis zum 23.03.2018 gegen etwa 09:15 Uhr, wurde an einem in der Paul- Schneider- Straße geparkten Lkw die amtliche Kennzeichentafel vom Anhänger entwendet.

Zu einem weiteren Kennzeichendiebstahl kam es im Zeitraum vom 23.03.2018, 20:15 Uhr zum 24.03.2018 gegen 10:00 Uhr im Bereich der Parkstraße Apolda. Auch hier wurden von einem dort geparkten Pkw VW Lupo beide Kennzeichentafeln aus der Halterung gerissen und entwendet.

Hinweise zu Tat oder Täterschaft in beiden Fällen nimmt die Polizei Apolda dankend entgegen.

Am 24.03.2018 gegen 10:30 Uhr fallen Beamten während ihrer Streifentätigkeit in der Thyroffstraße zwei männliche Personen auf, welche sich hier am dortigen Altkleidercontainer zu schaffen machen. Eine Überprüfung der beiden Personen vor Ort ergab, dass diese gerade dabei waren, Altkleider aus dem dort aufgestellten Kleidercontainer zu entwenden und diese bereits in ihr Fahrzeug verluden. Beide Männer müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Verkehrsgeschehen:

Am 24.03.2018 ereignete sich gegen 16:00 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Großheringen und Kleinheringen ein Verkehrsunfall. Hier befuhr der Fahrer eines Moped Simson die Straße aus Richtung Bad Sulza kommend in Richtung Kleinheringen/ Bad Kösen. Der 18 jährige Mopedfahrer war hier in Begleitung zweier weiterer Mopedfahrer unterwegs. Nach Zeugenaussagen soll hier ein Pkw Fahrer mit einem schwarzen SUV mittig der Fahrbahn aus Richtung Bad Kösen entgegen gekommen sein, so dass der Mopedfahrer diesem ausweichen musste und in der Folge stürzte. Der Fahrer des Pkw verließ nach dem Unfall pflichtwidrig die Unfallstelle ohne sich um den verletzten Mopedfahrer zu kümmern. Dieser kam mit schweren Verletzungen ins Klinikum Apolda. Am Moped entstand Sachschaden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach weiteren Unfallzeugen, welche Auskunft zum flüchtigen Pkw geben können.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es im Bereich der Bahnhofstraße Apolda. Hier wurde am 23.03.2018 gegen 06:00 Uhr festgestellt, dass hier eine Sitzbank beschädigt wurde. Der verantwortliche Fahrzeugführer befuhr hier vermutlich die Bahnhofstraße aus Richtung Herderstraße kommend in Richtung Dornburger Straße und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und stieß dabei gegen die dortige Sitzbank. Diese wurde bei dem Unfall beschädigt. Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Apolda entgegen.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am 23.03.2018 im Zeitraum zwischen 07:20 Uhr und 22:00 Uhr im Bereich des Parkplatz Am Busbahnhof. Hier parkte der Halter eines Pkw Audi A3 sein Fahrzeug ordnungsgemäß ab. Als er dann zu seinem Fahrzeug kam, stellte er einen Schaden im Bereich der Heckstoßstange fest. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf etwa 100 Euro. Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Auch hierzu nimmt die Polizei Hinweise dankend entgegen.

i. A. Walter, PK in

