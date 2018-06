Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda - Kurz nach 01:00 Uhr des 13.06.2018 wurde eine Anwohnerin in der Wickerstedter Hauptstraße von einem Knall wach. Weiterhin hörte sie quietschende Reifen. Als sie aus dem Fenster ihrer Wohnung rausschaute, musste sie feststellen, dass eine Seitenscheibe vom Pkw ihres Freundes eingeschlagen war, Sachschaden 400 EUR. Aus dem Fahrzeug selbst wurde nichts entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Kurz nach 10:00 Uhr des 12.06.2018 hatte die Fahrerin eines Mitsubishis ihren PKW in der vorderen, von zwei hintereinander verlaufenden Parkbuchten der Apoldaer Bahnhofstraße eingeparkt und war zum Parkscheinautomat unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Fahrer eines Pkw Opel die Absicht, direkt hinter dem Mitsubishi einzuparken. Hierbei schätzte dieser den Anstand falsch ein und fuhr gegen die hintere Stoß-stange des Mitsubishis. Eine vorbeilaufende Zeugin hatte den Unfall beobachtet und sprach den Fahrer darauf an. Er stritt zunächst die Unfallbeteiligung ab und begab sich in das Gebäude einer Bank. Unmittelbar danach erschien die Polizei und anhand der vorhandenen Spuren konnte ihm die Unfallbeteiligung nachgewiesen werden. Die Unfallschäden an beiden Fahrzeugen werden auf 500 EUR beziffert.

In der Zeit von 07:00 bis 12:30 Uhr des 12.06.2018 führten Beamte der Landespolizeiinspektion Jena eine Geschwindigkeitskontrolle in der Apoldaer Friedrich-Engels-Straße durch. 29 Ahndungen erfolgten im Verwarngeldbereich. Gegen einen Fahrzeug-führer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 57 km/h bei erlaubten 30 km/h

Zur Mittagszeit des 12.06.2018 befuhr der Fahrer eines Lkw in Apolda die Utenbacher Straße, aus Richtung Stadtmitte kommend und wollte an der Kreuzung Moskauer Straße / Burkhardtstraße dem Verlauf der Utenbacher Straße geradeaus folgen. Die Fahrerin eines Pkw Skoda wollte zeitgleich aus der Burkhardtstraße geradeaus in Richtung Moskauer Straße fahren. Der Fahrer des Lkw war bereits weit in den Kreuzungsbereich eingefahren, da die Kreuzung auf Grund von Sichthindernissen schwer einsehbar ist, als die Skoda-Fahrerin ihm von rechts in das vordere Rad fuhr. Hierdurch ent-standen Beschädigungen im Frontbereich des Skoda in Höhe von 2.500 EUR.

Bei einer Verkehrskontrolle gegen 22:30 Uhr des 12.06.2018 im Stadtgebiet von Apolda, nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei einem 33-jährigen Fahrzeugführer war. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,71 Promille. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wurde eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden.

