Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Jena - Pressebericht der PI Apolda vom 19.08.2018 06:00 Uhr bis 20.08.2018 08:00 Uhr

Verkehrsgeschehen

Eine Unfallflucht ereignete sich am 18.08.2018 gegen 22:50 Uhr im Kreuzungsbereich An der Goethebrücke/Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Apolda. Ein 19 Jähriger Radfahrer stand an der Ampelkreuzung An der Goethebrücke/Dr.-Theodor-Neubauer-Straße auf der Linksabbiegespur. Die Ampelanlage wäre aus gewesen. Ein unbekannter Motorradfahrer kam aus Richtung Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Richtung An der Goethebrücke gefahren und stieß beim Vorbeifahren an das Frontteil vom Fahrrad. Dabei stürzte der Radfahrer. Der Motorradfahrer hielt kurz an, drehte sich zum Geschädigten um und verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle in Richtung Niederroßlaer Straße. Verletzt wurde niemand. Der Schaden am Rad wird auf 50,- Euro geschätzt.

Ein Unfall mit Sachschaden ereignete sich am 19.08.2018 gegen 12:40 Uhr in der Leutloffstraße in Apolda. Beim Ausparken beschädigte ein 56 jähriger Fahrer eines Pkw Ford das geparkte Fahrzeug eines 51 jährigen. Der Schaden an dessen Peugeot beläuft sich auf ca. 300,- Euro. Verletzt wurde niemand.

Kriminalitätsgeschehen

Eine Sachbeschädigung am Kraftfahrzeug ereignete sich im Tatzeitraum vom 18.08.2018, 22:00 Uhr bis 19:08.2018, 19:00 Uhr in der Lessingstraße Höhe der Hausnummer 48 in Apolda. Derzeit unbekannte Täter beschädigten den rechten Außenspiegel eines abgeparkten Pkw Toyota. Vermutlich schlug oder trat der Täter gegen diesen. Der Schaden wird auf ca. 150,- Euro geschätzt.

