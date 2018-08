Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Jena - Pressebericht der PI Apolda vom 20.08.2018 06:00 Uhr bis 21.08.2018 08:00 Uhr

Verkehrsgeschehen

Ein Unfall mit Sachschaden ereignete sich am 20.08.2018 gegen 11:55 Uhr auf dem Tankstellengelände in Obertrebra. Der 49 jährige Fahrer eines Lkw übersah beim Rangieren die ca.in 3,5 m Höhe angebrachte beleuchtete Hinweistafel. Es entstand ein Schaden von ca. 1000,- Euro. Verletzt wurde niemand.

Am 20.08.2018 zwischen 15:50 Uhr und 16:30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz in der Darrstraße in Apolda. Der derzeit unbekannte Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgeparkten Pkw Audi A3. Das Fahrzeug des 32 jährigen Geschädigten weist nun einen Schaden von ca. 2000,- Euro auf. Der Verursacher entfernte sichbpflichtwidrig von der Unfallstelle ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen.

Kriminalitätsgeschehen

Eine Sachbeschädigung ereignete sich im Zeitraum vom 17.08.2018, 21:30 Uhr bis zum 19.08.2018, 18:30 Uhr in der Rosestraße in Apolda. Durch einen derzeit unbekannten Täter wurde der der linke Außenspiegel eines geparkten Pkw Opel beschädigt. Laut der 26 jährigen Geschädigten ist ein Schaden von 500,- Euro entstanden.

