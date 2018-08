Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda - Pressebericht der PI Apolda vom 24.08.2018 06:00 Uhr bis 26.08.2018 08:00 Uhr

Presseauskünfte über den Einsatz in der Ortslage Mattstedt sind über Landespolizeidirektion einzuholen.

Verkehrsgeschehen

Ein Unfall mit Personenschaden ereignete sich am 24.08.2018 gegen 15:08 Uhr in der Dammstraße in Apolda. Der 19 jährige Fahrer eines Pkw Opel befuhr die Dammstraße in Richtung Viadukt. Aus Unachtsamkeit bemerkt er die vor ihm verkehrsbedingt stehenden Fahrzeuge an der Ampelkreuzung zu spät und fuhr auf diese auf. Beim Zusammenstoß werden neben dem Fahrzeug des Unfallverursachers noch drei weitere Pkws beschädigt. Der Unfallverursacher sowie eine 68 jährige Beifahrerin eines geschädigten Fahrzeuges werden leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12000,- Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung beim Verkehrsunfall wurde eingeleitet.

Nach dem Bekannt werden des zuvor geschilderten Unfalls möchte die 53 jährige Mutter des Opel Fahrers zur Unfallstelle eilen. Gegen 15:50 Uhr begann sie ihre Fahrt aus der Tiefgarage am Hotel am Schloss in Apolda, wobei sie gegen einen dortigen Betonpfeiler fuhr. In der Folge beschädigte sie mit ihren Pkw Seat einen Lichtmast und ein Bushaltestellenschild. Erst in der Stobrarer Straße konnte sie von Passanten an der Weiterfahrt gehindert werden. Nach eigenen Angaben stand die Fahrerin unter dem Einfluss von Medikamenten. Nach erfolgter Blutentnahme im Krankenhaus wurde der Anfangsverdacht einer Trunkenheit im Verkehr sowie einer Unfallflucht begründet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4150,- Euro inkl. Der Schäden am Seat.

Eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstatteten die Beamten gegen einen 25 jährigen ausländischen Mitbürger. Dieser führte seinen Pkw am 24.08.2018 gegen 10:10 Uhr im Bereich Heidenberg in Apolda im öffentlichen Verkehrsraum. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Seine moldauische Fahrerlaubnis hatte er trotz mehrjährigen Wohnsitz in Deutschland nicht umschreiben lassen. Die Weiterfahrt mit seinen Pkw Audi wurde ihm untersagt.

Kriminalitätsgeschehen

Eine 81 jährige Rentnerin beging am 25.08.2018 gegen Mittag einen Ladendiebstahl in der Leutloffstraße in Apolda. Zur Tatzeit beobachteten Angestellte des Norma Marktes wie sie sich u.a. diverse Lebensmittel sowie kosmetische Artikel einsteckte. Nach dem Kassenbereich konnte sie gestellt werden. Im Rahmen der Durchsuchung durch Polizeikräfte konnten die Gegenstände festgestellt und dem Markt wieder übergeben werden.

Am 24.08.2018 gegen 23:30 Uhr bemerkte der Sicherheitsdienst des Musiksommers auf der Festwiese in Apolda eine ausländische Person. Nach der Kontrolle durch diese konnte der 30 jährige keine Eintrittskarte vorweisen. Die Security sprach einen Platzverweis aus welchen der Libyer nicht nachkam. Erst mit Hilfe der Polizei begab er sich zu seiner Anschrift. Eine Anzeige u.a. wegen Hausfriedensbruch wurde erstattet.

Michael Goebel Dienstschichtleiter ------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION Apolda Einsatz- und Streifendienst Bahnhofstraße 23 I 99510 Apolda Tel: +49 (0) 03644 541-0 I Fax: +49 (0) 03644 541-199 michael.goebel@polizei.thueringen.de

OTS: Landespolizeiinspektion Jena newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126722 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126722.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx