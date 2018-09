Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda - In den Vormittagsstunden des 05.09.2018 befuhr die Fahrerin eines Pkw Opel Meriva in Bad Sulza die Obere Marktstraße und bog nach links zum Markt ab. Hier bemerkt sie vor der Bäckerei einen Lkw bei der Anlieferung, der die ganze Straßenbreite ausfüllte. Sie fuhr rückwärts wieder auf die Obere Marktstraße, übersah dabei einen abgestellten Pkw Opel Vectra und kollidierte mit dessen Fahrertür. Die Unfallschäden an beiden Fahrzeugen werden auf 3.000 EUR beziffert.

Während der Streifentätigkeit stellten Beamte am 05.09.2018 der hiesigen Polizeidienststelle zwei Fahrzeugführer fest, welche ein Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum führten, obwohl sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind. Zum einen, in den Nachmittagsstunden fuhr ein 55-Jähriger mit einem Fiat Panda von Flurstedt in Richtung Apolda. Bei der Kontrolle gab er an, noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen zu sein. So auch in den Abendstunden, eine 27-jährige Fahrerin eines Pkw VW konnte bei einer Verkehrskontrolle in der Apoldaer Leutloffstraße keine Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem befand sich der Halter des VWs im Fahrzeug. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Ermächtigung als Halter zum Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Der Besitzer eines roten Kleinkraftrades stellte sein Fahrzeug zwischen dem 31.08. und 02.09.2018 in der Apoldaer Jägerstraße auf den Ständer am rechten Fahrbahnrand ab. Im benannten Zeitraum wurde selbiges durch einen unbekannten Fahrzeugführer angefahren, wodurch es auch umstürzte. Die hierbei entstandenen Beschädigungen belaufen sich auf 200 EUR. Der Unfallverursacher hinterließ einen handgeschriebenen Zettel mit einer, bisher noch nicht zielführenden Mobilnummer und entfernte sich dann pflichtwidrig von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

