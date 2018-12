Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda - Pressebericht für den Zeitraum von Freitag, den 07.12.18, 06:00 Uhr bis Sonntag, den 09.12.18, 06:00 Uhr

Verkehrsgeschehen

Am Freitag, gegen 06:30 Uhr, ereignete sich ein Unfall in der Ortslage Großheringen. Der Fahrer eines Pkw Audi wartete verkehrsbedingt an der Einmündung In der Aue um in die Kösener Straße abzubiegen. Aus Richtung Kleinheringen kam zeitgleich ein weiterer Pkw Audi und beabsichtigte an der Einmündung nach links In die Aue abzubiegen. Beim Abbiegevorgang fuhr letzterer jedoch in zu engem Bogen um die Kurve und kollidierte in der Folge mit dem wartenden Pkw Audi. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Am 07.12.18, gegen 21:30 Uhr wurde in der Ortslage Pfiffelbach die Fahrerin eines Pkw VW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Die Fahrerin muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen.

Am Samstag, gegen 15:30 Uhr befuhr die Fahrerin eines Pkw Ford die Ortsverbindungsstraße von Wersdorf kommend in Richtung Niederroßla. In einer Rechtskurve verlor diese die Gewalt über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der Böschung. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand jedoch Sachschaden.

Kriminalitätsgeschehen

Bereits am Abend des 06.12.2018, wurde im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 24:00 Uhr ein Fahrrad entwendet, welches an einem Einkaufsmarkt An der Goethebrücke in Apolda abgestellt war. Hierbei handelte es sich um ein schwarz, silberfarbenes Mountainbike/E-Bike.

Unbekannte entsorgten im Zeitraum vom 07.12.18, 16:00 Uhr bis 08.12.18, 11:00 Uhr in der Nähe der B 87, gegenüber dem Abzweig Reisdorf, illegal zwei Schafkadaver. Ein hinzugezogener Veterinär stellte zudem fest, dass die Tiere nicht sachgerecht getötet wurden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Hinweise von Zeugen zu den beiden o.g. Sachverhalten nimmt die Polizeiinspektion Apolda unter Tel.: 03644/541-0 entgegen.

i.A. Schellenberg, Diana Dienstschichtleiterin

