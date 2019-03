Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda - Am 30.03.2019 fanden zwei Demos in Apolda, auf dem Marktplatz statt. Die eine stand unter dem Motto "Buntes Weimarer Land". An dieser nahmen ca. 50 Personen teil. An der zweite Versammlung "Unser Land, unsere Kultur - Souveränität der europäischen Nationalstaaten" mit anschließendem Aufzug durch die Stadt Apolda beteiligten sich ca. 80 Personen. Beide verliefen störungsfrei und waren 17:15 Uhr beendet. Eine ursprünglich dritte geplante Versammlung auf dem Puschkinplatz wurde kurzfristig durch den Anmelder abgesagt.

OTS: Landespolizeiinspektion Jena newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126722 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126722.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx