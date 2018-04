Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom ...

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 01.04.2018

Apolda - Kriminalitätsgeschehen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten zwei Jugendliche ein nicht zugelassenes, altes Motorrad der Marke Yamaha aus einer Garage in Flurstedt zu entwenden nachdem sie diese zuvor aufgebrochen hatten. Ein Nachbar wurde durch die verursachten Geräusche wach und konnte die beiden jungen Männer in die Flucht schlagen. Anschließend informierte er die Polizei.

Im Zeitraum vom Donnerstag zum Samstag brachen Unbekannte in eine Gaststätte in Kapellendorf ein und durchwühlten dort mehrere Räume und einen auf dem Grundstück abgestellten Pkw. Ob und was die Täter entwendeten ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Um 15:40 Uhr des Samstag Nachmittag fiel den Beamten in der Buttstädter Straße in Apolda ein grünes Wohnmobil auf, dass einer Kontrolle unterzogen wurde. Hierbei stellte sich heraus, dass dieses ein erst ab April gültiges Saisonkennzeichen hatte. Mithin hatte die 63-jährige Fahrerin ihr Wohnmobil einen Tag zu früh in Betrieb genommen, womit nun ein Strafverfahren eingeleitet und ihr die Weiterfahrt für diesen Tag untersagt werden musste.

Verkehrsgeschehen

Samstag früh gegen 02:30 Uhr fiel einem Zeitungszusteller in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Apolda ein männlicher Mofafahrer auf, der offensichtlich gestürzt war, aber dennoch wieder aufstieg und die Fahrt fortsetzte. Hierbei trug der 53-Jährige keinen Helm und fuhr in Schlangenlinien. Wenige Meter später konnte er durch die zwischenzeitlich verständigten Polizisten noch in derselben Straße festgestellt werden. Der Mann hatte eine leichte Wunde am Kopf, war sichtlich alkoholisiert und reagierte zunächst äußerst unkooperativ. Erst nach Hinzuziehen weiterer Kollegen beruhigte er sich. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab letztlich einen Wert von 2,20 Promille, womit ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde.

