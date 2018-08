Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom ...

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 23.08.2018

Apolda - Verkehrsgeschehen

Ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Mittwoch gegen 10:00 Uhr in der Dammstraße, Apolda. An der dortigen Ampelkreuzung mussten zwei Fahrzeuge aufgrund von querenden Fußgängern anhalten. Das hinter den haltenden Fahrzeugen befindliche dritte Fahrzeug bemerkte den Anhaltevorgang zu spät. Es kam zur Kollision. Dadurch wurde das zweite haltende Fahrzeug auf das Erste geschoben. Es entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Auf dem Flugplatz in Stobra, Saaleplatte, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden am Dienstag gegen 18:10 Uhr. Die Fahrer der beiden beteiligten Kleinkrafträder, Typ Simson, befuhren hintereinander das dortige Rollfeld. Nach einem Richtungswechsel des vorausfahrenden Kleinkraftrades kam es zur Kollision mit dem nachfolgenden Kleinkraftrad. Beide Fahrer stürzten. Ein Fahrer wurde dabei verletzt. Zudem entstand Sachschaden an beiden Kleinkrafträdern.

Kriminalitätsgeschehen

Im Berichtszeitraum erlangte die Polizeiinspektion Apolda Kenntnis über insgesamt zwei versuchte Wohnungseinbrüche durch unbekannte Täter im Stadtgebiet Apoldas. Zeugen zu den Vorfällen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter der Rufnummer 03644/ 541-0 zu melden.

Zunächst wurde ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rauchstraße, Apolda, bekannt. Bei diesem konnten leichte Beschädigungen im Bereich des Türrahmens der Eingangstür festgestellt werden. Die Beschädigungen waren geeignet, um ein versuchtes Eindringen in das Einfamilienhaus zu begründen. Ein tatsächliches Eindringen fand nicht statt.

Ein zweiter Einbruchsversuch ereignete sich im Grönland, Apolda. In der Begehungsweise dem ersten Versuch ähnelnd, wurde durch den/ die Täter versucht, insgesamt zwei Türen vermutlich mittels Hebelwerkzeugs zu öffnen. Auch hier gelangten die Täter nicht in den Innenraum des Einfamilienhauses.

