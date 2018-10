Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht der PI Weimar 07.10.18

LPI-J: Pressebericht der PI Weimar 07.10.18

Weimar - Seitenscheiben zerschlagen

In der Zeit vom 05.10.18 10:00 Uhr bis 06.10.18 08:15 Uhr wurden, durch unbekannte Täter, bei drei Fahrzeugen jeweils die Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Inneren diverses Beutegut erlangt. Die Pkws waren in Kranichfeld Nähe der Kleingartenanlage Am Sandberg abgestellt. Es entstand ein Beute-und Sachschaden von etwa 1150,00 EUR. Eine entsprechende Anzeigenerstattung und Spurensicherung erfolgte.

Einbruch in Geschäftsräume

Durch unbekannte Täter wurde in der Zeit von Freitag auf Samstag in das Sicherheitstechnische Beratungsbüro Kranichfeld eingebrochen. Die Täter gelangten durch Aufhebeln der Hauseingangs- und Zwischentür in die Büroräume. Hier durchsuchten sie sie die Geschäftsräume und entwendeten unter anderem eine Digitalkamera, einen Industrielaptop und Bargeld. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 7500 Euro.

Beim Versuch geblieben

Erneut wurde versucht in das Restaurant "Jagemanns" einzudringen. Das am Herderplatz befindliche Restaurant war bereits in der Vergangenheit Zielobjekt solcher Übergriffe. Unbekannte versuchten durch Aufhebeln über den Hintereingang in das Objekt einzudringen und scheiterten. Durch eine Mitarbeiterin wurde dies am 06.10.18 erneut festgestellt und gemeldet. Der Tatzeitraum kann auf den 06.10.18, 00:00 Uhr bis 06.10.18, 10:00 Uhr eingegrenzt werden.

Mopedfahrer übersehen

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Freitagmorgen gegen 06:45 Uhr in der Henry-van-de-Felde Straße in Weimar. Der 46jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem VW die Henry-van-de-Felde-Straße in Richtung Hospitalgraben. Ihm kam in entgegengesetzter Richtung ein 18jähriger Simson Fahrer entgegen. Der Pkw-Fahrer beabsichtigte nun nach links in die Lyonel-Feininger-Straße einzubiegen und übersah den vorfahrtsberechtigten Mopedfahrer. Infolgedessen kam es zur Kollision, wobei der 20jährige stürzte und im Anschluss durch einen Rettungswagen ins nahegelegene Krankenhaus verbracht werden und medizinisch betreut werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von circa 3000EUR und sie waren in Folge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit.

Drogenfahrt in der Probezeit

Ein 20 Jahre alter Mann wurde am frühen Sonntagmorgen in Mellingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwilliger Drogenvortest ergab einen positiven Wert auf Cannabis. Ein noch bittererer Beigeschmack, da der Betroffene sich noch in der Probezeit befindet. Mit ihm wurde eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

