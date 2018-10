Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom ...

LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 31.10.2018

Weimar - Zeugenaufruf / Sachbeschädigung an Kfz

Am 31.10.2018 gegen 00:25 Uhr kam es in der Gutenbergstraße in Weimar zu einer Sachbeschädigung an einem Kfz. Eine unbekannte männliche Person aus einer vierköpfigen Personengruppe trat den linken Außenspiegel eines blauen Pkw BMW ab. Die Personengruppe entfernte sich anschließend vom Tatort. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar (Tel. 03643/8820) zu melden.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Mittwoch gegen 03:00 Uhr wurde ein Fahrradfahrer einer Verkehrskontrolle in Weimar am Poseckschen Garten unterzogen. Ein Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,69 Promille bei dem 29-jährigen Fahrzeugführer. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme bei dem Radfahrer angeordnet und eine Anzeige gefertigt.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 30.10.2018 gegen 13:28 Uhr sollte ein Fahrzeug in der Humboldtstraße in Weimar einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 53-jährige Fahrer des Mercedes beschleunigte und entfernte sich in Richtung der Steubenstraße. Dort wurde der Mann durch Polizeibeamte gestellt und es wurde eine Verkehrskontrolle vollzogen. Der Fahrer wies betäubungsmitteltypische Erscheinungen auf und aus diesem Grund wurde anschließend eine Blutentnahme angeordnet. Es wurde eine Anzeige gefertigt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 30.10.2018 gegen 10:00 Uhr kam es auf der B85, aus Großobringen kommend in Richtung Weimar OT Schöndorf, zu einem Verkehrsunfall. Ein VW-Fahrer verlangsamte die Fahrt, aufgrund tiefstehender Sonne. Die hinter ihm befindliche Skoda-Fahrerin bemerkte dies zu spät und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Die Insassin des Skoda wurde leicht verletzt. Eine weitere Kraftfahrzeugführerin realisierte den vorangegangen Unfall ebenfalls zu spät und fuhr mit ihrem Audi auf den Skoda auf. Die Folge war ein weiterer Unfall. Die Insassen des Audi und des VW blieben unverletzt. Bei beiden Unfällen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 8000 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

In der Kromsdorfer Straße in Weimar ereignete sich am Dienstag, den 30.10.2018, gegen 13:45 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine Frau befuhr die Kromsdorfer Straße in Weimar mit einem Nissan, aus Richtung Buttelstedter Straße kommend, und bog nach links auf einen Firmengelände ein. Ihr kam ein VW mit drei Insassen aus Richtung Dürrenbacher Hütte kommend, entgegen. Die Fahrerin des Nissans ließ den entgegenkommenden VW aus Unachtsamkeit nicht geradeaus durchfahren und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Die Fahrerin des Nissans, sowie die Beifahrerin und ein Säugling, welche sich in dem VW befanden, wurden leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro.

Zeugenaufruf / Verkehrsunfall mit Personenschaden / Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 30.10.2018 gegen 17:10 Uhr ereignete sich Unfall zwischen einem Pkw-Fahrer und zwei Fahrradfahrern in der Brennerstraße in Weimar. Der Pkw-Fahrer fuhr aus einer Parklücke in die Brennerstraße, in Richtung Rathenauplatz, ein. Dabei übersah er die beiden männlichen Fahrradfahrer und es kam zur Kollision mit einem der Fahrradfahrer. Infolge dessen kam es zu einer weiteren Kollision zwischen beiden Fahrradfahrern und beide stürzten. Ein Fahrradfahrer wurde laut Zeugenaussage leicht verletzt. Im Anschluss an den Unfall entfernten sich beide Fahrradfahrer vom Unfallort. Die Radfahrer, bzw. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar (Tel. 03643/8820) zu melden.

Nicolas Schwikal Polizeikommissaranwärter

