Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom ...

LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 17.02.2019

Weimar - Am Freitagabend um 20:06 Uhr wurde ein 35-jähriger Pkw-Fahrer in Nohra kontrolliert. In der Atemluft des Mannes wurde dabei Alkoholgeruch wahrgenommen. Der Atemalkohol-Test erbrachte einen Wert von 0,74 Promille. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

In einem Einkaufsmarkt in Süßenborn wurde am Freitagabend gegen 20:55 Uhr ein 38-jähriger Mann beim Ladendiebstahl erwischt. Der Dieb gab gegenüber den Angestellten falsche Personalien an. Bei Eintreffen der Polizei wurde schnell klar, dass es sich um einen schon mehrfach bekannten Täter handelte, der nun offenbar versuchte durch falsche Angaben einer Anzeige zu entgehen. Die Anzeige wurde mit den richtigen Personalien aufgenommen, zudem gab es eine weitere Anzeige wegen der bewusst falschen Angaben zu seiner Person.

Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer wurde am Freitagabend um 22:45 Uhr in Kranichfeld kontrolliert. Der Mann stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein entsprechender Test führte zu einem positiven Ergebnis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann muss nun mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Freitagnacht um 00:13 Uhr in Kranichfeld wurde ein 38-jähriger Pkw-Fahrer angehalten. Der Mann stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein entsprechender Test führte zu einem positiven Ergebnis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann muss nun mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen.

Am Samstagmittag führte die PI Weimar in der Ortsdurchfahrt Umpferstedt Geschwindigkeitskontrollen auf der B 87 durch. Dabei wurden insgesamt 29 Verstöße geahndet. Der Höchstwert lag bei gemessenen 88 Km/h bei erlaubten 50 Km/h. Der Mann muss nun mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen.

Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr randalierte ein polizeibekannter 42-jähriger in einem Einkaufsmarkt in Weimar-Nord. Der alkoholisierte Mann bedrohte und beleidigte die Angestellten des Marktes. Der Mann erhielt von den eingetroffenen Einsatzkräften einen Platzverweis. Ebenso wurde von der Marktleitung ein generelles Hausverbot für den Markt ausgesprochen und eine Anzeige wegen Bedrohung und Beleidigung erstattet.

