Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht für den Zeitraum von ...

LPI-J: Pressebericht für den Zeitraum von Freitag, den 22.02.19, 06:00 Uhr bis Sonntag, den 24.02.19, 06:00 Uhr

Apolda - Polizeieinsatz wegen Ungeziefers

Am Freitag, kurz vor Mitternacht, wurde die Polizei durch einen besorgten Anwohner am Jahnplatz informiert, dass aus einer Wohnung Einrichtungsgegenstände in den Hinterhof des Hauses geworfen würden. Die eingesetzten Beamten konnten die Wohnung zügig ausfindig machen und trafen auf einen überraschten und sichtlich genervten 48- jährigen Mann. Wegen Ungezieferbefalls in seiner Wohnung hatte er es nicht mehr ausgehalten, die ungebetenen Mitbewohner los zu werden und hatte daher damit begonnen, sein Mobiliar zu entsorgen. Nach einem kurzen Gespräch mit den Beamten erkannte er, dass es dennoch angemessenere Zeiten für solche Maßnahmen gäbe und ließ für den Rest der Nacht von seinem Unterfangen ab. Da zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für andere Bewohner bestand, wurde der Polizeieinsatz an dieser Stelle beendet.

Am Freitagnachmittag wurde ein Dieb im Treppenhaus eines Bürogebäudes in der Jenaer Straße durch einen Mitarbeiter gestellt. Der 35-jährige Täter hatte scheinbar die Gunst der Feierabendsstunde nutzen wollen, um unbemerkt einen Computer samt Bildschirm aus einem Büro zu stehlen. Nachdem er an den Mitarbeiter einige kleinere Werkzeuge herausgegeben hatte, die er zuvor im Treppenhaus gefunden hätte, ergriff der Dieb plötzlich die Flucht. Er rannte durch ein angrenzendes Büro im Erdgeschoss und sprang aus dem Fenster. Beim Passieren einer angrenzenden Straße musste ein Autofahrer eine Gefahrenbremsung einleiten, um den Fliehenden nicht zu erfassen. Einige Augenblicke später musste der Dieb seine Flucht allerdings abbrechen und für sich selbst einen Krankenwagen rufen, da er sich beim Sprung aus dem Fenster den Fuß verstaucht hatte. Nachdem er es zurück zum Firmengelände geschafft hatte, wurde er dort kurze Zeit später von Polizei und Rettungskräften in Empfang genommen.

Die Polizei rät dringend, abends alle Eingangstüren zu verschließen

Eine Anwohnerin der Blumenstraße hörte am Freitagmorgen kurz vor 05:00 Uhr knarzende Schritte aus dem eigentlich unbewohnten Dachgeschoss über ihrer Wohnung. Sie ging hinauf und wurde im Treppenhaus von zwei Männern überrascht, die angeblich nach einer neuen Wohnung Ausschau hielten. Nach dieser fadenscheinigen Erklärung verschwanden die Männer schnell wieder. Die überraschte 68-jährige schaute auf dem Dachboden nach, wo einige Schranktüren offen standen und Gegenstände nicht an ihrem ursprünglichen Platz lagen. Vermutlich wurden die Männer überrascht und flohen, bevor sie ihr Beutegut mitnehmen konnten. Da es keine Einbruchspuren gab, ist anzunehmen, dass die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses unverschlossen war und die beiden Männer so in das Treppenhaus und zum Dachboden gelangen konnten. Polizeiliche Ermittlungen wurden eingeleitet.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Am Samstagnachmittag gegen 15:20 Uhr wurde die Polizei Apolda über einen Verkehrsunfall in der Alexanderstraße informiert. Bei Eintreffen der Beamten sah zunächst alles nach einem ganz normalen Unfall mit leichtem Blechschaden aus, bis der aufmerksame Halter des beschädigten Fahrzeuges die Polizeibeamten ansprach. Er hatte gesehen, dass der vermeintliche Unfallverursacher gar nicht selbst gefahren sei. Stattdessen hätte einer seiner Begleiter am Steuer gesessen und nach dem Unfall hätten die beiden schnell die Rollen getauscht. Bei dem 24-jährigen handelte es sich um den Bruder des Mannes, der sich zuvor als Fahrer ausgegeben hatte. Der 24- jährige besaß keine Fahrerlaubnis und wollte sich zu dem Vorwurf nicht äußern. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die den Fahrer zum Unfallzeitpunkt wiedererkennen bzw. beschreiben könnten. Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter 03644/5410 entgegen.

