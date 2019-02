Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht für Donnerstag, den ...

LPI-J: Pressebericht für Donnerstag, den 14.02.19

Apolda - Verkehrsunfall

Der Fahrer eines Pkw Peugeot befuhr am Donnerstag, gegen 07:00 Uhr, die Landstraße aus Richtung Jena kommend in Richtung Apolda. Am Abzweig Schöten wich der Fahrer einem kreuzenden Tier aus und überfuhr in der Folge die dortige Verkehrsinsel, wobei die darauf befindlichen Verkehrszeichen beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand.

Graffiti

In der Nacht vom 13.02. zum 14.02.2019 besprühten unbekannte Täter eine Haustür und eine angrenzende Mauer eines Mehrfamilienhauses in der Stobraer Straße in Apolda mit weißer Farbe.

Die Polizei sucht hierzu noch Zeugen. Diese können sich in der Polizeiinspektion Apolda unter Tel.: 03644/5410 melden.

OTS: Landespolizeiinspektion Jena newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126722 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126722.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx