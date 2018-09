Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht ID Jena

LPI-J: Pressebericht ID Jena

Jena - Haltestelle entglast

Am 08.09.18, gegen 02:45 Uhr, hörte ein Zeuge in der Kahlaischen Straße an der Haltestelle Mühlenstraße einen lauten Knall. Bei der Prüfung konnte festgestellt werden das bisher unbekannte Täter mit einem Stein die Scheiben der Haltestelle eingeworfen hatten. Wer dazu Hinweise geben kann soll sich an die Polizei Jena wenden.

Einbruch in Wohnhaus

Die Bewohner eines Hauses in der Lilienstraße befinden sich im Urlaub. Unbekannte Täter nutzten diesen Umstand und brachen in das Haus ein. Alle Räumlichkeiten wurden durchwühlt, ob etwas entwendet wurde können nur die Besitzer feststellen wenn diese wieder im Haus zurück sind.

Fahrraddieb gestellt

Am Sonntag morgen bemerkte eine Streife im Bereich Burgau drei Personen auf Fahrrädern, diese versuchten beim Anblick der Beamten zu flüchten. Aus dieser Gruppe konnten zwei Personen gestellt werden. Ein männlicher 18jähriger führte ein hochwertiges E-Bike welches nach Prüfung als gestohlen identifiziert werden konnte. Da es noch Hinweise auf andere Straftaten gibt, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

OTS: Landespolizeiinspektion Jena newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126722 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126722.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Inspektionsdienst Jena Telefon: 03641 811123 E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx