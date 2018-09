Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht PI Apolda 02.09.2018

LPI-J: Pressebericht PI Apolda 02.09.2018

Apolda - Verkehrsgeschehen

Im Zeitraum des 31.08.2018, 18:00 Uhr, bis 01.09.2018, 08:00 Uhr, ereignete sich in der Dornburger Straße, Apolda, eine Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Fahrer/ die unbekannte Fahrerin befuhr vermutlich mit einem Pkw die Dornburger Straße in Fahrtrichtung Bernhardstraße. Dabei kollidierte der Pkw mit dem linken Außenspiegel eines auf Höhe der Dornburger Straße 34 stehenden Pkws. Der Verursacher/ die Verursacherin entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.

Am 01.09.2018 wurde gegen 10:50 Uhr der Fahrzeugführer eines Pkw Renault im Bereich der Bernhardtstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da das Kurzzeitkennzeichen des Pkws nicht mehr gültig war. Im Verlauf der Verkehrskontrolle ergab sich, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Weiterhin verfügte der Fahrzeugführer nicht über einen gültigen Führerschein. Der Versicherungsschutz des Fahrzeuges war abgelaufen. Es wurden Anzeigen bezüglich der Trunkenheit im Verkehr, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und der Abgabeordnung gefertigt.

Kriminalitätsgeschehen

Ein besonders schwerer Fall des Diebstahls ereignete sich am 01.09.2018 zwischen 15:00 Uhr und 16:50 Uhr in der Toskana-Therme, Bad Sulza. Der unbekannte Täter/ die unbekannte Täterin begab sich in den Umkleidebereich der Therme und öffnete vermutlich mittels Aufhebeln dort befindliche Spinde. Diese Spinde wurden durch Besucher der Therme genutzt um Wertsachen einzuschließen. Aus mehreren so geöffneten Spinden wurde Bargeld in unbekannter Höhe und ein Mobiltelefon entwendet. Der unbekannte Täter/ die unbekannte Täterin entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

