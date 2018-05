Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht PI Apolda 17.05.2018

LPI-J: Pressebericht PI Apolda 17.05.2018

Apolda - Pressebericht für den Zeitraum von Mittwoch, den 16.05.18, 06:00 Uhr bis Donnerstag, 17.05.18, 06:00 Uhr

Verkehrsgeschehen

Am Mittwoch, gegen 12:00 Uhr, ereignete sich in Apolda in der Dornburger Straße ein Kleinunfall. Die Fahrerin eines Pkw Nissan wollte vor einen geparkten Mazda einparken und touchierte diesen dabei. Verletzt wurde niemand.

Kriminalitätsgeschehen

Im Zeitraum vom 09.05.2018 bis 16.05.2018 brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle einer Firma in der Sulzaer Straße in Apolda ein. Die Täter verursachten dabei Sachschaden und entwendeten eine nicht geringe Menge Metall. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter der Telefonnummer 03644/541-0 zu melden.

i.A. Schellenberg, Diana Dienstschichtleiterin

