Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 01.11.2018

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 01.11.2018

Apolda - Im Zeitraum vom 30.10. bis zum 31.10.2018 stand ein schwarzer Pkw VW Golf in der Niederroßlaer Straße in Apolda, geparkt am rechten Fahrbahnrand. Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde der Golf im Bereich des linken vorderen Stoßfängers sowie des Kotflügels beschädigt, Sachschaden ca. 1.000 EUR. Der Unfallverursacher verließ nach dem Zusammenstoß pflichtwidrig die Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am Morgen des 31.10.2018 wollte die Fahrerin eines Pkw Renault ihren Pkw auf dem Parkplatz am Apoldaer Bahnhof abstellen. Beim Einfahren in eine Parklücke stieß sie mit ihrer rechten vorderen Stoßstangenecke gegen einen abgestellten Pkw Skoda. An beiden Fahrzeugen entstanden Unfallschäden in Höhe von 500 EUR.

Am 31.10.2018, gegen 19:20 Uhr kam es kurz vor dem Ortseingang Niedertrebra zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw BMW und einem Reh. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Das Reh konnte an der Unfallstelle nicht aufgefunden werden.

