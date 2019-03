Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 22.03.2019

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 22.03.2019

Apolda - Am Mittag des 21.03.2019 gelangten Unbekannte über die offenstehende Hauseingangstür in das Mehrparteienobjekt der Apoldaer Karl-August-Straße. Im ersten Obergeschoss öffneten diese die Eingangstür des Jugendfördervereins, betraten die Räumlichkeiten und öffneten einen darin befindlichen Schrank gewaltsam. Im Anschluss begaben sie sich in das 2. Obergeschoss und versuchten, die Eingangstür zur Zahnarztpraxis mittels eines Schraubendrehers zu öffnen, was jedoch misslang. Aus unbekanntem Grund verließen der oder die Täter dann das Gebäude, ohne eine weitere Tathandlung. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die angerichteten Beschädigungen belaufen sich auf ca. 500 EUR.

Zwischen 07:00 und 14:30 Uhr, am 21.03.2019 beschädigten Unbekannte einen in der Apoldaer Christian-Zimmermann-Straße abgestellten Pkw. Auf der Motorhaube wurden mittels eines spitzen Gegenstandes mehrere Kratzer verursacht. Der entstandene Schaden beträgt ca. 600,-EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

In den Morgenstunden des 21.03.2019 befuhr der Fahrer eines Lkw die Landstraße von Escherode in Richtung Niedertrebra. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm ein anderer Lkw auf dieser Landstraße entgegen. Ca. 200 Meter hinter Escherode begegneten sich beide Fahrzeuge im Gegenverkehr. Hierbei kollidierte der linke Außenspiegel des Entgegenkommenden mit der linken Ladebordwand des in Richtung Niedertrebra fahrenden Lkws. Verletzt wurde niemand. Die entstandenen Unfallschäden belaufen sich auf 600 EUR.

Gegen 10:00 Uhr, am 21.03.2019 machte sich ein Ford Transit, welcher in der Lessingstraße von Apolda abgeparkt war "selbstständig". Auf Grund mangelnder Sicherung rollte er auf der linken Fahrbahnseite in Richtung Rosestraße bergab. Dem Fahrer eines VW Caddy, welcher zu diesem Zeitpunkt die Lessingstraße aus Richtung Rosestraße befuhr, war ein Ausweichen nicht mehr möglich, sodass es zum Zusammenstoß kam. Personen wurden nicht verletzt. Die entstandenen Unfallschäden werden auf ca. 1.500 EUR beziffert.

Am Donnerstagmittag befuhr der Fahrer eines Pkw Renault die Ortslage Niederroßla in Richtung Apolda. An einer Engstelle fuhr er nach eigenen Angaben aus Unachtsamkeit etwas zu weit straßenmittig und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw Audi, wobei die Außenspiegel beider Pkws beschädigt wurden, ca. Sachschaden 800 EUR. Verletzt wurde beim Unfall niemand.

OTS: Landespolizeiinspektion Jena newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126722 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126722.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx