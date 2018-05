Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 22.05.2018

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 22.05.2018

Apolda - Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen dem 20.05.2018, 22:00 Uhr und dem 21.05.2018, 01:30 Uhr ein auf dem Parkplatz in Apolda, Am Bismarckturm einen geparkten PKW Daimler Benz im Bereich der rechten Rückleuchte und verließ die Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Bei einer Verkehrskontrolle gegen 14:00 Uhr, am 21.05.2018 in der Apoldaer Stegmannstraße verlief der durchgeführte Drogentest positiv auf Amphetamine. Gegen den 29jährigen Fahrer eines Pkw Opel wurden Anzeige wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gefertigt, die Blutentnahme im Robert-Koch-Krankenhaus durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

Während der Streifentätigkeit wurde nach 23:00 Uhr, am 21.05.2018 der Fahrer eines Pkw Skoda in Apolda, Am Busbahnhof einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 45jährigen Fahrer nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er ab. Bei der Blutentnahme im Apoldaer Klinikum leistete er Widerstand durch Steifmachen und Winden. Daraufhin wurde er durch die Polizeibeamten am Boden fixiert, wo er nun versuchte zu treten, um sich der Maßnahme zu entziehen, was jedoch misslang und die Blutentnahme durchgeführt werden konnte. Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurden eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Zudem stellte sich heraus, dass gegen den Fahrzeugführer eine gerichtliche Entziehung der Fahrerlaubnis vorlag.

