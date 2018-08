Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 28.08.2018

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 28.08.2018

Apolda - Kurz vor 07:00 Uhr, am 27.08.2018 befuhr der Fahrer eines Kleintransporters die Reisdorfer Straße in Bad Sulza in Richtung Reisdorf. An der Engstelle, welche beide passierten, kam ihm zu diesem Zeitpunkt ein Lkw entgegen. Dabei kam es zur Kollision der Außenspiegel beider Fahrzeuge, Sachschaden 400 EUR.

Am Mittag des 27.08.2018 befuhr die Fahrerin eines Pkw Renault in Apolda den Parkplatz am Apoldaer Klinikum. Als sie sich auf Höhe eines dort abgeparkten Pkw Ford befand, parkte dessen Fahrer rückwärts aus und stieß mit dem Renault zusammen. Personen wurden nicht verletzt. Die Unfallschäden an der vorderen Stoßstange des Renault und am Heckbereich des Fords werden auf 3.000 EUR beziffert.

Die Fahrerin eines Pkw VW verwechselte in den Nachmittagsstunden des 27.08.2018 beim Einparken im Apoldaer Ernst-Thälmann-Ring das Bremspedal mit dem Gaspedal. Dabei fuhr sie vor den parkenden Pkw Opel und schob diesen auf einen davor parkenden Pkw Skoda. Verletzt wurde niemand. Die Unfallschäden an allen Fahrzeugen belaufen sich auf 1.000 EUR.

Gegen 15:30 Uhr, am 27.08.2018 ging der Besitzer eines Hundes mit seinem Tier auf dem Schötener Wirtschaftsweg "Gassi". Plötzlich kam der Fahrer eines grauen Toyotas zügig angefahren und fuhr an beiden vorbei. Der Spaziergänger sagte zu seinem Hund laut "Halt!". Hier dachte wohl der Fahrzeugführer, er sei damit gemeint, fuhr rückwärts auf die beiden zu, so dass diese noch weiter von der Straße zurückweichen mussten. Dann stieg der Fahrer aus dem Toyota aus und schubste den Hundebesitzer mehrfach vor einen Zaun und fuhr im Anschluss davon.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

