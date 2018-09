Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 28.09.2018

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 28.09.2018

Apolda - In den Nachtstunden von Dienstag auf Mittwoch gelangten unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Apolda, An der Goethebrücke. Hieraus wurde ein silber-blaufarbenes Mountainbike der Marke Treck, mit schwarzen Felgen und einer Lampe am Lenker, im Wert von 400 EUR entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

In den Vormittagsstunden des 27.09.2018 befuhren, in dieser Reihenfolge der Fahrer eines Pkw Passat und die Fahrerin eines Polos die Landstraße von Pfiffelbach nach Liebstedt. Ca. 200 Meter vor Liebstedt befand sich ein Traktor vor ihnen. Die Fahrerin des Polos entschied sich, den Passat und den Traktor zu überholen. Der Fahrer des Passats bemerkte den Überhol-vorgang der Polo-Fahrerin nicht und setzte zum Überholvorgang des Traktors an. In dessen Folge es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge kam. Personen wurden nicht verletzt. Die Unfallschäden an beiden Pkws werden auf ca. 3.500 EUR beziffert.

Bei einer in Bad Sulza gegen 00:30 Uhr, am 28.09.2018 durchgeführten Verkehrskontrolle, nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei einer 29jährigen Fahrzeugführerin wahr. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wurde eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden.

