Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht PI Saale-Holzland ...

LPI-J: Pressebericht PI Saale-Holzland 24.08.2018 bis 26.08.2018

Jena - Verstoß Bundesnaturschutzgesetz

Am Samstagvormittag fühlte sich ein Gewerbetreibender in der Industriestraße in Hermsdorf von Hornissen belästigt, welche in einem auf dem Grundstück stehenden hohlen Baum ein Nest gebaut hatten. Um die Hornissen zu beseitigten entzündete er um den Baum ausgelegtes Papier. Das Feuer griff schnell auf den Baum über, wodurch Anwohner aufmerksam wurden und die Feuerwehr informierten. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Da es sich bei Hornissen um besonders geschützte Hautflügler handelt, erwartet den 52jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz.

Alkoholisiert auf Fahrrad unterwegs

Samstagabend wurden die Polizeibeamten im Stadtgebiet Eisenberg auf einen 26jährigen Fahrradfahrer aufmerksam, welcher mit hoher Geschwindigkeit eine Kurve durchfuhr und beinahe stürzte. Bei einem Atemalkoholtest wurde ein Wert von 2,16 Promille festgestellt. Nach erfolgter Blutentnahme erwartet den Fahrradfahrer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

