Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 13.05.2018

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 13.05.2018

Weimar - Im Tiefurter Park haben unbekannte Täter diverse Schäden angerichtet. Vermutlich am Donnerstag (Himmelfahrt) wurden mehrere Hinweisschilder abgerissen und Parkbänke beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

An der Baustelle am Schloss in Blankenhain haben unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch bis Freitag zwei dort abgestellte Baucontainer aufgebrochen. Ob dabei etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Auf der Umgehungsstraße auf Höhe des Kreisverkehrs in Schöndorf wurde am Freitag um 16:40 Uhr ein 55-jähriger Fahrzeugführer mit einem völlig überladenen Anhänger angehalten. An seinem Pkw hatte er einen Anhänger angebracht, der mit zahlreichen alten Reifen, alten Kühlschränken und diversem anderen Schrott beladen war. Eine Überprüfung auf einer Waage erbrachte eine Überladung um fast 2 Tonnen. Der Mann musste seinen Hänger abladen und ein Bußgeld entrichten.

OTS: Landespolizeiinspektion Jena newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126722 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126722.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx