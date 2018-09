Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht vom 09.09.2018

LPI-J: Pressebericht vom 09.09.2018

Weimar - Täter gestört

Am Freitag gegen 20:00 Uhr drangen zwei unbekannte männliche Personen in ein Mehrfamilienhaus in der Erfurter Straße in Weimar ein. Als diese sich im Hausflur des Gebäudes befanden, wurden sie durch die Mitteilerin entdeckt und angesprochen. Daraufhin entfernten sich die Täter zügig vom Tatort. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Eine Nahbereichsfahndung ergab leider keine weiteren Hinweise zu den Tätern.

Auffällig gefahren

In Barchfeld wurde am 08.09.18 gegen 01:45 Uhr ein VW Polo einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dieser eine auffällige Fahrweise aufwies. Ein freiwilliger Atemalkoholtest mit dem 51jährigen Fahrzeugführer aus Erfurt ergab einen Wert von 1,20 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und eine entsprechende Anzeige gefertigt.

Einbruch in Kleingartenverein Bad Berka

Aus einer Gartenlaube in Bad Berka, beim Kleingartenverein Bad Berkaer Blick e.V, wurde durch unbekannte Täter eine Motorsense und eine Kettensäge im Wert von ca.150EUR entwendet. Der Tatzeitraum konnte durch den Geschädigten auf den 01.09.18 bis 08.09.18 eingegrenzt werden. Vermutlich gelangten die Täter durch eines der Fenster in die Gartenhütte, da das Gartentor, sowie die Eingangstür noch ordnungsgemäß verschlossen waren. Eine Anzeige wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls wurde seitens der Polizei aufgenommen und Spuren gesichert.

Getrunken und verunfallt

Am Samstagmorgen gegen 06:50 Uhr befuhr ein 22jähriger Mann aus Weimar die B85 zwischen Bad Berka und Troistedt. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über seinen VW Golf und fuhr anschließend über die linke Fahrbahnbegrenzung hinweg in den dortigen Wald, wo er sich nochmal überschlug. Der Fahrzeugführer konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Bei einer späteren Atemalkoholmessung stellte sich heraus, dass der 22jährige unter Einfluss von Alkohol stand, da er eine stattliche 1,84 Promille pustete.

Versuchter Einbruch in Blankenhain

In der Sophienstraße in Blankenhain versuchten unbekannte Täter in ein 3-Parteien-Mietshaus einzudringen. Dies gelang allerdings nicht. Der Hauseigentümer stellte nach seiner Rückkehr Hebelspuren an seiner Hauseingangstür fest und informierte die Polizei. Die Tatzeit konnte durch den Mitteiler auf den 08.09.18 zwischen 12:30 Uhr - 19:30 Uhr eingegrenzt werden. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen.

Zwei Unfälle und ein Verursacher

Ein 33jähriger Weimarer verursachte unter Einfluss von Alkohol am Samstagabend gegen 20:45 Uhr gleich zwei Unfälle in Weimars Nordstadt. Ein Skoda-Fahrer hielt auf Höhe der Gartenanlage in der Stauffenbergstraße am rechten Fahrbahnrand, als ihm der 33jährige Mann entgegen kam und von seinem Rechtsfahrgebot abwich. Daraufhin kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei sich beide Außenspiegel der Fahrerseite berührten. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt aber ungehindert fort. Einige hundert Meter weiter musste ein anderer Skoda-Fahrer verkehrsbedingt halten. Dies realisierte der 33jährige alkoholisierte Toyota-Fahrer zu spät und fuhr auf diesen auf. Die hinzukommenden Beamten konnten im Rahmen der Unfallaufnahme erheblichen Alkoholgeruch feststellen und unterzogen den Unfallverursacher einem Akloholtest. Dieser ergab einen Wert von 2,59 Promille. Es wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Des Weiteren wurde dem Verursacher der Führerschein vorläufig entzogen und eine Blutentnahme realisiert.

Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Weimar unter 03643-8820 oder jede andere Polizeidienststelle.

i.A Groh Polizeikommissarin

